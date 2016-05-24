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Spor

'Galatasaray, Rodallega'ya teklif götürdü'

Akhisar Teknik Direktörü Cihat Arslan, Rodallega'nın takımda kalmasını ümit ettiğini söyledi

24 Mayıs 2016 02:13

Lig TV muhabiri Pınar Argun, Galatasaray'ın Akhisar'dan Hugo Rodallega için girişimlerini hızlandırdığını aktardı.

Kolombiyalı oyuncunun Çin'den gelen teklifi reddettiğini aktaran Argun, "Rodallega Çin'e gitmek istemedi. İstanbul tabii ki bu oyuncular için cezbedici. Galatasaray, Akhisar başkanıyla temasa geçti. 4 milyon Euro'lar konuşuluyor ancak, Akhisar'ın satma amacı yok" ifadelerini kullandı.

 

Cihat Arslan: İnşallah gitmez

 

Akhisar Teknik Direktörü Cihat Arslan, Hugo Rodallega'nın takımda kalmasını ümit ettiğini söylerken; "Rodallega inşallah ayrılmaz. Onun yerini doldurmak bizim için zor olur" diye konuştu.

Galatasaray'ın takımdan göndermeyi istediği oyuncuları da, Rodallega için Akhisar'a takasta önerdiği kaydediliyor.

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GalatasarayHugo RodallegatransferAkhisarCihat Arslan

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