Galatasaray Rize'yi 2 golle geçti

Ligin ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray, Türk Telekom Arena'da seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar, mücadeleyi Eren Derdiyok'un 2 golüyle kazandı.

Hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir vuruşla 6. dakikada ağları havalandıran Eren Derdiyok, 89. dakikada skoru tayin etti. Bu sonuçla Galatasaray 10 puana yükseldi.

Tolga Özkalfa'nın yönettiği mücadeleye iki takım şu 11'lerle çıktı:

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Chedjou, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Derdiyok



ÇAYKUR RİZE : Diallo - Orhan, Ümit, Oboabona, İsmael - Saadane, Petrucci - Emrah Başsan, Recep, Jantscher - Atiemwen