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Spor

Galatasaray Rize'yi 2 golle geçti

Eren Derdiyok, 6. dakikada uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol attı

17 Eylül 2016 16:46

Ligin ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray, Türk Telekom Arena'da seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar, mücadeleyi Eren Derdiyok'un 2 golüyle kazandı.

Hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir vuruşla 6. dakikada ağları havalandıran Eren Derdiyok, 89. dakikada skoru tayin etti. Bu sonuçla Galatasaray 10 puana yükseldi. 

Tolga Özkalfa'nın yönettiği mücadeleye iki takım şu 11'lerle çıktı:

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Chedjou, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Derdiyok


ÇAYKUR RİZE : Diallo - Orhan, Ümit, Oboabona, İsmael - Saadane, Petrucci - Emrah Başsan, Recep, Jantscher - Atiemwen

 

 

 

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