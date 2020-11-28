Galatasaray Rize'de 3 puanı 4 golle aldı

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 4-0'lık skorla devirerek zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray bu galibiyetin ardından ligdeki yenilmezlik serisini beş maça çıkarırken, Çaykur Rizespor'un da altı maçlık yenilmezlik serisine son verdi.