Galatasaray Rize'de 3 puanı 4 golle aldı

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 4-0'lık skorla devirerek zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray bu galibiyetin ardından ligdeki yenilmezlik serisini beş maça çıkarırken, Çaykur Rizespor'un da altı maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+2 (pen.), 52 ve 79. dakikalarda Mbaye Diagne, 86. dakikada da Taylan Antalyalı kaydetti.
Öte yandan Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin'in 77. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.
Galatasaray ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.