"Galatasaray riyakârlığı" sözleri mahkemeye gidiyor; Kemal Danabaş'a dava açılacak!

Galatasaray Kulübü, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinin ardından "Galatasaray riyakârlığı" ifadesini kullanan Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş'ı mahkemeye verme kararı aldı.

Galatasaray Kulübü, Kadıköy'de sağlıkçı olarak açıklanan üç bin kişinin tribünlerden küfer ettiğini iddia etmiş, Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş ise dün akşam katıldığı bir televizyon programında "3.000 kişi alındığı ifade edilen 1907 tribününün seyirci kapasitesi 1.295 kişidir, bu yıllar boyu alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır." diye konuştu.

Bu sözler Galatasaray kanadından büyük tepki çekti. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş'ın sözlerini mahkemeye taşımaya karar verdi.

Öte yandan Galatasaray Kulübü ve Teknik Direktör Fatih Terim'in çekilen tüm görüntüler, yaşananlar eşliğinde hukuki girişimlerin başlatıldığını, 6222 kapsamında görüntülerin de emniyete teslim edildiği açıklandı.