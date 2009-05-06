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Spor

Galatasaray Rijkaard'a kilitlendi

Galatasaray Yönetimi, Rijkaard için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

06 Mayıs 2009 03:00


Galatasaray Yönetimi, Michael Skibbe ile yollarını ayırdıktan sonra çok uğraştığı ancak bir türlü ikna edemediği Rijkaard için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Basında çıkan ‘Bülent Ünder-Cevat Güler’ haberlerine karşılık, “Bülent Korkmaz’la yola devam ediyoruz” açıklamasını yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, yeni sezon için Hollandalı teknik adamın kapısını aşındırıyor.

Geçen sezon sonu Barcelona’dan ayrılan ve uzun süre istirahat etme imkânı bulan Rijkaard’ın da artık sahalara dönmeyi istediği biliniyor. Cim Bom’un yanı sıra Almanya’da şampiyonluk kovalayan Wolsburg’un da Rijkaard’ın peşinde olduğu ifade ediliyor.

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