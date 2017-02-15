Galatasaray, Riekerink'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:



Futbol A takımı Teknik Direktörümüz Sayın Jan Olde Riekerink'in sözleşmesi feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.



Galatasaray'dan Riekerink'e teşekkür mesajı



Hollandalı hoca ile yollarını ayırdığını açıklayan Galatasaray, resmi internet sitesinden Riekerink'e teşekkür mesajı yayınladı.



Sarı kırmızılılar, '14 Şubat 2017 Salı günü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı’nın Hollandalı Teknik Direktörü Sayın Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılması kararı alınmıştır. Galatasaray'ın başında ilk resmi maçına 2 Nisan 2016'da Eskişehir deplasmanında çıkan Jan Olde Riekerink, 2015-16 sezonundaki 9 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe galibiyetiyle Türkiye Kupası’nı; Beşiktaş'ı yenerek de Süper Kupa’yı kazanan takımın başında yer aldı. 2016-17 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk 20 haftasında takımımızı çalıştıran Jan Olde Riekerink'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.' ifadelerine yer vererek 53 yaşındaki teknik adama veda etti.