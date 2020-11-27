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Spor

Galatasaray resmen duyurdu; 28 Şubat 2021'e kadar seçim yapılamayacak

27 Kasım 2020 15:27

Galatasaray Spor Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 28.02.2021 tarihinden önce yapılamayacağını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

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