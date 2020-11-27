Galatasaray resmen duyurdu; 28 Şubat 2021'e kadar seçim yapılamayacak

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="rhd-article-spot">Galatasaray Spor Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 28.02.2021 tarihinden önce yapılamayacağını açıkladı.</p>\n<div class="rhd-all-article-detail ">\n<p>Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/11/1606480147996-5-fc-0-ef-2-a-7-af-5070504-da-8-bae.jpeg" alt width="629" height="660" /></p>\n</div>\n</body>\n</html>