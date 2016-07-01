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Spor

Galatasaray resmen açıkladı; Riekerink'le yola devam

Galatasaray Sportif AŞ., teknik direktörümüz Jan Olde Riekerink ile sözleşme yenilendiğini KAP'a bildirdi

01 Temmuz 2016 00:36

Galatasaray, sarı-kırmızılı futbol takımını yeni sezonda da Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink'in çalıştıracağını açıkladı. 

Galatasaray Sportif AŞ., teknik direktörümüz Jan Olde Riekerink ile sözleşme yenilendiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP bildirimi şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Johannes H. Olde Riekerink arasında 2016-2017 futbol sezonu için toplam 900.000 Euro net bedel karşılığı anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca,Teknik Direktöre, Takım Süper Lig'de 2016-2017 futbol sezonunda şampiyon olduğu takdirde net 250.000 Euro ve Türkiye Kupasını kazandığı takdirde net 125.000 Euro prim ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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