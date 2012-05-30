T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Real Madrid'ten Hamit Altıntop'u renklerine bağladı

A Milli Takım'ın önemli oyuncularından Hamit Altıntop, Galatasaray'ın uzun uğraşları sonucu sarı-kırmızılı formayı giydi

30 Mayıs 2012 18:29

Hamit Altıntop'un menajeri ile Galatasaray kesin anlaşmaya vardı.

Buna göre tecrübeli yıldız, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro alacak.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın sitesinde yer alan habere göre; kulüpler arasında da anlaşmanın sağlandığının kaydedildi.

Real Madrid Hamit karşılığında Galatasaray'dan herhangi bir bonservis ücreti istemeyecek ama sezon sonu için 2-3 milyon aralığında kupa bonusu alacak.

Milli Futbol Takımının Avusturya kampında bulunan Hamit Altıntop, Portekiz'e hareketinden önce ''Galatasaray ile anlaştınız mı?'' sorusuna ''Anlaştığım doğrudur'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

hamit altıntopgalatasarayreal madridmarca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24