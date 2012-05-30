Galatasaray Real Madrid'ten Hamit Altıntop'u renklerine bağladı

Hamit Altıntop'un menajeri ile Galatasaray kesin anlaşmaya vardı.

Buna göre tecrübeli yıldız, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro alacak.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın sitesinde yer alan habere göre; kulüpler arasında da anlaşmanın sağlandığının kaydedildi.

Real Madrid Hamit karşılığında Galatasaray'dan herhangi bir bonservis ücreti istemeyecek ama sezon sonu için 2-3 milyon aralığında kupa bonusu alacak.

Milli Futbol Takımının Avusturya kampında bulunan Hamit Altıntop, Portekiz'e hareketinden önce ''Galatasaray ile anlaştınız mı?'' sorusuna ''Anlaştığım doğrudur'' yanıtını verdi.