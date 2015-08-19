Galatasaray'dan aslan gibi prova: 1-2

Galatasaray, Real Madrid karşısında 36. Santiago Bernabeu Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk devresini Nacho'nun köşe vuruşundan gelen kafa golü ile 1-0 önde tamamlayan taraf ev sahibi Real Madrid oldu.
İkinci yarıda istekli oyunla beraber, Madrid ekibinin sahasında baskı kuran Galatasaray, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in 53. dakikada gelen şık golü ile skoru dengeledi.
Karşılaşmanın son bölümüne girilirken, ev sahibinde Marcelo 82. dakikada skoru 2-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
11'ler
Real Madrid: Navas, Ramos, Nacho, Ronaldo, Kroos, Bale, Marcelo, Modric, Jese, Isco, Danilo.
Galatasaray: Muslera, Tarık, Koray, Hakan, Carole, Selçuk, Jose Rodriguez, Emre Çolak, Sneijder, Podolski, Umut.