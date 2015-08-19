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Spor

Galatasaray'dan aslan gibi prova: 1-2

Galatasaray, Santiago Bernabeu Kupası'nda karşı karşıya geldiği dünya devi Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu

19 Ağustos 2015 01:18

Galatasaray, Real Madrid karşısında 36. Santiago Bernabeu Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk devresini Nacho'nun köşe vuruşundan gelen kafa golü ile 1-0 önde tamamlayan taraf ev sahibi Real Madrid oldu.

İkinci yarıda istekli oyunla beraber, Madrid ekibinin sahasında baskı kuran Galatasaray, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in 53. dakikada gelen şık golü ile skoru dengeledi.

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken, ev sahibinde Marcelo 82. dakikada skoru 2-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

11'ler

Real Madrid: Navas, Ramos, Nacho, Ronaldo, Kroos, Bale, Marcelo, Modric, Jese, Isco, Danilo.

Galatasaray: Muslera, Tarık, Koray, Hakan, Carole, Selçuk, Jose Rodriguez, Emre Çolak, Sneijder, Podolski, Umut.

 

 

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