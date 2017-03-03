Galatasaray, Real Madrid'i devirdi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, sahasında Real Madrid'i 87-84 yendi. Bu sonuçla Galatasaray Odeabank 8. galibiyetini alırken, 24. hafta öncesi lider durumda bulunan ve 9 maçtır kaybetmeyen Real Madrid 6. yenilgisini yaşadı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Petros Papapetrou (Yunanistan), Marko Juras (Sırbistan)

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 6, Göksenin Köksal 10, Micov 12, Daye 20, Pleiss 8, Fitipaldo, Diebler 17, Tyus 10, Ege Arar 4

Real Madrid: Draper 6, Llull 10, Maciulis 2, Reyes, Ayon 10, Doncic 13, Hunter 8, Carroll 11, Randolph 16, Reyes, Taylor, Fernandez 8

1. Periyot: 25-20

Devre: 49-46

3. Periyot: 73-60

Maçtan dakikalar:



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Real Madrid, Maciulis ve Llull'un kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 10-9 önde geçti. Mola dönüşü etkili bir oyun sergileyen Galatasaray Odeabank, Micov'un üç sayı çizgisinin gerisinden, Sinan Güler ve Daye'in de pota altından ürettiği sayılarla 7. dakikada 16-12'lik üstünlük yakaladı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreği sarı-kırmızılılar, 25-20 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğine hücumda Ayon ve Doncic ile etkili başlayan İspanya temsilcisi, 15. dakikada yeniden önde geçti: 33-34. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği kalan bölümde Galatasaray Odeabank, Diebler ve Tyus ile iyi bir performans sergiledi ve soyunma odasına 49-46 üstün girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına Micov'un üç sayı çizgisinin gerisinden, Daye ve Pleiss'ın da pota altından ürettiği sayılarla başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 60-48. Yaptığı iyi savunmayla rakibini pota altında top kaybına zorlayan sarı-kırmızılılar, Göksenin Köksal'ın ürettiği basketle 28. dakikada farkı 15 sayıya taşıdı: 70-55. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, final periyoduna 73-60 önde gitti.

Son periyoda Carroll, Randolph ve Hunter ile etkili başlayan Real Madrid, 35. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 80-78. Randolph ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabet kaydeden konuk ekip, 37. dakikada yeniden öne geçti: 80-81. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın son bölümünde taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray Odeabank, salondan 87-84 galip ayrıldı.

Galatasaray Odeabank'ta Daye 20, Diebler 17 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Real Madrid'de ise 16 sayı kaydeden Randolph'un çabası mağlubiyeti engelleyemedi.

Karşılaşmayı Galatasaray Futbol Takımı'nın Alman oyuncusu Lukas Podolski ile Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da izledi.

Öte yandan taraftarların bir bölümü Galatasaray yönetimini ve başantrenör Ergin Ataman'ı istifaya davet ederken, başka bir grup ise buna ıslıkla tepki gösterdi. Karşılaşmanın sonunda sarı-kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera, taraftarlara üçlü çektirdi.