Galatasaray'ın umudu İstanbul'a kaldı

Galatasaray, ilk maçta farklı mağlup olduğu Real Madrid'in konuğu oldu. Ev sahibi Real Madrid, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı ve gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar ise 4. yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda son maçını İstanbul'da Galatasaray ile oynayacak olan Juventus, sahasında FC Kopenhag'ı Vidal'ın 3 golüyle mağlup ederek son maç öncesi sarı-kırmızılı ekibin önüne geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Bu sonuçların ardından gruptan çıkan takımı belirleyecek son karşılaşma Galatasaray ile Juventus arasında Türk Telekom Arena'da oynanacak. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek için İtalyan temsilcisini yenmek zorunda. Mağlubiyet ve beraberlik durumunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenecek.

'Adam gibi oynayın sabrımız taşıyor'

26. dakikada Real Madrid'in 10 kişi kalmasına rağmen İspanyol ekibinden 3 gol yenmesi taraftarları öfkelendirdi...

3. gol sonrasında ise çılgına dönen Galatasaraylı taraftarlar "Adam gibi oynayın sabrımız taşıyor" ve "Bu forma kutsaldır nasip olmaz herkese" diyerek isyanlarını dile getirdi.

Mancini'den sürpriz 11

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda, Real Madrid ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada sahaya sürülen ilk 11'ler dikkati çekti.

Ev sahibi Real Madrid'de, sakat olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yerine Di Maria'ya görev verilirken, yedeğe alınan Benzema'nın yerine de Jese, ilk 11'de forma giydi. Teknik direktör Carlo Ancelotti, forvette de ilk kez Di Maria, Bale ve Jese üçlüsünü denedi. Xabi Alonso'yu da yedek kulübesinde oturtan İtalyan teknik adam, sezonu kapatan oyuncu Khedira'nın yerine de ilk defa Casemiro'yu sahaya sürdü.

Galatasaray'da ise teknik direktör Roberto Mancini, hafif sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Sneijder'i riske atmadı. Forvette, Drogba'nın yanında Umut Bulut ve Amrabat ikilisine şans buldu.

Santiago Bernabeu Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı izledi.

İtalyan derbisi

La Gazzetta dello Sport, "Bernabeu'da İtalyan derbisi, Ancelotti Mancini'ye karşı" başlığını atarken, "Bu akşam iki İtalyan teknik adam, yabancı takımların başında Şampiyonlar'da karşı karşıya geliyor. Bu, Serie A, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig olmak üzere 16. kez karşı karşıya gelmeleri" diye yazdı.