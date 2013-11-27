Galatasaray'ın umudu İstanbul'a kaldı

Real Madrid Kulübü'nün, radikal ve aşırı sağ görüşlü taraftar grubu ''Ultras Sur''a karşı aldığı önlem, ilk kez Galatasaray maçında uygulandı.
Bu grubun bulunduğu tribün tarafından girişlerin kimlik kontrolü yapılmasını protesto eden Ultras Sur taraftarları, maça gelmedi. Bu nedenle sahanın sol tarafındaki kale arkasının boş kalması dikkati çekti.
Real Madrid Kulübü, tayfun felaketinden etkilenen Filipinler'i unutmadı.
Felakette hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta oynanan tüm UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında olduğu gibi Santiago Bernabeu Stadı'nda da ''Filipinliler Yalnız Değilsiniz'' yazılı bir pankartın maç boyunca açık tutuldu.
Ev sahibi Real Madrid ilk yarının özellikle ilk 25 dakikasında Galatasaray'a oranla topa daha fazla sahip ve oyunu kontrol altında tutan taraf oldu.
26. dakikada Umut Bulut'a yaptığı faulden dolayı doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kalan Sergio Ramos, takımını 10 kişi bıraktı. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, forvetteki Jese'yi oyundan alarak, yerine Nacho'yu sahaya sürdü.
4. dakikada ani gelişen Real Madrid atağında Bale, kaleci Eray ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun uygun pozisyonda vuruşunda top auta gitti.
19. dakikada Galatasaray'ın geliştirdiği ilk ciddi atakta, rakip ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Selçuk, müsait durumda çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
26. dakikada uzun pasla ceza alanına girerken topla buluşan Umut Bulut'u arkadan çeken Sergio Ramos, doğrudan kırmızı kart gördü.
28. dakikada Real Madrid ceza sahasının hemen önünden kazanılan serbest vuruşu Selçuk kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda defans elemanlarına da çarpan top kaleci Casillas'ta kaldı.
36. dakikada Galatasaray yarı sahasının ortasında Pepe'ye faul yapan Melo sarı kart gördü.
37. dakikada Galatasaray yarı sahasının ortasından kazanılan serbest atışta Bale, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
38. dakikada Drogba'nın ara pasında Real Madrid ceza alanında topla buluşan Umut, eşitliği getiren golü attı: 1-1
41. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Amrabat ile geliştirdiği atakta, Real Madrid ceza sahasına gelen ortada Umut topa yetişemedi.
43. dakikada Real Madrid'de Isco'nun ara pasıyla Galatasaray ceza alanı sol tarafında topla buluşan Bale, meşin yuvarlağı kötü vurarak, üstten auta gönderdi.
Rakibin 10 kişi kalmasından sonra Galatasaray hücuma dönük oynadı. Özellikle Umut Bulut'u kullanarak gol aramaya çalıştı.
46. dakikada Galatasaray'da Drogba'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Bruma, rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Bruma'nın yerden ortasında, Umut Bulut topa yetişemedi.
51. dakikada Marcelo'nun ara pasında, Galatasaray savunmasının ofsayt gerekçesiyle duraklamasını iyi değerlendiren Arbeloa, Real Madrid'i 2-1 öne geçiren golü attı.
58. dakikada Eboue'nin, ceza alanın sağından kale çizgisine kadar inerek yerden yaptığı ortada, müsait durumdaki Umut topa yetişemedi.
60. dakikada gelişen Real Madrid atağında, ceza sahası önünde topla buluşan Arbeloa'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
63. dakikada Real Madrid'in sol kanattan geliştirdiği atakta, Arbeloa'nın ara pasıyla topla buluşan Di Maria, farkı ikiye çıkaran golü attı: 3-1
72. dakikada Galatasaray'ın atağında rakip ceza alanı içinde Drogba topa kafayı vurdu, kaleci Casillas son anda kornere çeldi.
74. dakikada Umut'un ceza sahası solundan attığı şutta top auta gitti.
81. dakikada Isco, Galatasaray defansında iki kişiyi çalımlayarak farkı üçe çıkardı: 4-1
Karşılaşma Real Madrid'in 4-1'lik üstünlüğünde sona erdi.