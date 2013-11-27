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Spor

Galatasaray'ın umudu İstanbul'a kaldı

Galatasaray, İspanya'da Real Madrid'e 4-1 mağlup oldu ancak Juventus'u yenebilirse Devler Ligi'ne devam edecek

27 Kasım 2013 09:41

Galatasaray, ilk maçta farklı mağlup olduğu Real Madrid'in konuğu oldu. Ev sahibi Real Madrid, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı ve gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar ise 4. yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda son maçını İstanbul'da Galatasaray ile oynayacak olan Juventus, sahasında FC Kopenhag'ı Vidal'ın 3 golüyle mağlup ederek son maç öncesi sarı-kırmızılı ekibin önüne geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Bu sonuçların ardından gruptan çıkan takımı belirleyecek son karşılaşma Galatasaray ile Juventus arasında Türk Telekom Arena'da oynanacak. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek için İtalyan temsilcisini yenmek zorunda. Mağlubiyet ve beraberlik durumunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenecek.

 

'Adam gibi oynayın sabrımız taşıyor'

 
26. dakikada Real Madrid'in 10 kişi kalmasına rağmen İspanyol ekibinden 3 gol yenmesi taraftarları öfkelendirdi...
3. gol sonrasında ise çılgına dönen Galatasaraylı taraftarlar "Adam gibi oynayın sabrımız taşıyor" ve "Bu forma kutsaldır nasip olmaz herkese" diyerek isyanlarını dile getirdi.
 

Mancini'den sürpriz 11

 
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda, Real Madrid ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada sahaya sürülen ilk 11'ler dikkati çekti. 
Ev sahibi Real Madrid'de, sakat olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yerine Di Maria'ya görev verilirken, yedeğe alınan Benzema'nın yerine de Jese, ilk 11'de forma giydi. Teknik direktör Carlo Ancelotti, forvette de ilk kez Di Maria, Bale ve Jese üçlüsünü denedi. Xabi Alonso'yu da yedek kulübesinde oturtan İtalyan teknik adam, sezonu kapatan oyuncu Khedira'nın yerine de ilk defa Casemiro'yu sahaya sürdü.
Galatasaray'da ise teknik direktör Roberto Mancini, hafif sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Sneijder'i riske atmadı. Forvette, Drogba'nın yanında Umut Bulut ve Amrabat ikilisine şans buldu. 
Santiago Bernabeu Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı izledi.
 

İtalyan derbisi

 
La Gazzetta dello Sport, "Bernabeu'da İtalyan derbisi, Ancelotti Mancini'ye karşı" başlığını atarken, "Bu akşam iki İtalyan teknik adam, yabancı takımların başında Şampiyonlar'da karşı karşıya geliyor. Bu, Serie A, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig olmak üzere 16. kez karşı karşıya gelmeleri" diye yazdı.
 

Ultras Sur'dan Real Madrid'e protesto

 
Real Madrid Kulübü'nün, radikal ve aşırı sağ görüşlü taraftar grubu ''Ultras Sur''a karşı aldığı önlem, ilk kez Galatasaray maçında uygulandı.
Bu grubun bulunduğu tribün tarafından girişlerin kimlik kontrolü yapılmasını protesto eden Ultras Sur taraftarları, maça gelmedi. Bu nedenle sahanın sol tarafındaki kale arkasının boş kalması dikkati çekti. 
 

Filipinler unutulmadı

 
Real Madrid Kulübü, tayfun felaketinden etkilenen Filipinler'i unutmadı.
Felakette hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta oynanan tüm UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında olduğu gibi Santiago Bernabeu Stadı'nda da ''Filipinliler Yalnız Değilsiniz'' yazılı bir pankartın maç boyunca açık tutuldu.
 

Maçın özeti

 
Ev sahibi Real Madrid ilk yarının özellikle ilk 25 dakikasında Galatasaray'a oranla topa daha fazla sahip ve oyunu kontrol altında tutan taraf oldu.
26. dakikada Umut Bulut'a yaptığı faulden dolayı doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kalan Sergio Ramos, takımını 10 kişi bıraktı. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, forvetteki Jese'yi oyundan alarak, yerine Nacho'yu sahaya sürdü. 
4. dakikada ani gelişen Real Madrid atağında Bale, kaleci Eray ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun uygun pozisyonda vuruşunda top auta gitti.
19. dakikada Galatasaray'ın geliştirdiği ilk ciddi atakta, rakip ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Selçuk, müsait durumda çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
26. dakikada uzun pasla ceza alanına girerken topla buluşan Umut Bulut'u arkadan çeken Sergio Ramos, doğrudan kırmızı kart gördü.
28. dakikada Real Madrid ceza sahasının hemen önünden kazanılan serbest vuruşu Selçuk kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda defans elemanlarına da çarpan top kaleci Casillas'ta kaldı.
36. dakikada Galatasaray yarı sahasının ortasında Pepe'ye faul yapan Melo sarı kart gördü.
37. dakikada Galatasaray yarı sahasının ortasından kazanılan serbest atışta Bale, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 
38. dakikada Drogba'nın ara pasında Real Madrid ceza alanında topla buluşan Umut, eşitliği getiren golü attı: 1-1
41. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Amrabat ile geliştirdiği atakta, Real Madrid ceza sahasına gelen ortada Umut topa yetişemedi.
43. dakikada Real Madrid'de Isco'nun ara pasıyla Galatasaray ceza alanı sol tarafında topla buluşan Bale, meşin yuvarlağı kötü vurarak, üstten auta gönderdi.
Rakibin 10 kişi kalmasından sonra Galatasaray hücuma dönük oynadı. Özellikle Umut Bulut'u kullanarak gol aramaya çalıştı.
46. dakikada Galatasaray'da Drogba'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Bruma, rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Bruma'nın yerden ortasında, Umut Bulut topa yetişemedi.
51. dakikada Marcelo'nun ara pasında, Galatasaray savunmasının ofsayt gerekçesiyle duraklamasını iyi değerlendiren Arbeloa, Real Madrid'i 2-1 öne geçiren golü attı.
58. dakikada Eboue'nin, ceza alanın sağından kale çizgisine kadar inerek yerden yaptığı ortada, müsait durumdaki Umut topa yetişemedi.
60. dakikada gelişen Real Madrid atağında, ceza sahası önünde topla buluşan Arbeloa'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
63. dakikada Real Madrid'in sol kanattan geliştirdiği atakta, Arbeloa'nın ara pasıyla topla buluşan Di Maria, farkı ikiye çıkaran golü attı: 3-1
72. dakikada Galatasaray'ın atağında rakip ceza alanı içinde Drogba topa kafayı vurdu, kaleci Casillas son anda kornere çeldi. 
74. dakikada Umut'un ceza sahası solundan attığı şutta top auta gitti.
81. dakikada Isco, Galatasaray defansında iki kişiyi çalımlayarak farkı üçe çıkardı: 4-1
Karşılaşma Real Madrid'in 4-1'lik üstünlüğünde sona erdi.

 

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