-Galatasaray Real Madrid'e direnemedi MADRİD (A.A) - 25.08.2011 - Real Madrid'in efsanevi futbolcusu, teknik direktörü ve kulüp başkanı Santiago Bernabeu'nun anısına bu yıl 33'üncüsü yapılan turnuvada Real Madrid, Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maçın ilk dakikalarında Galatasaray, rakibine karşı daha atak ve organize bir futbol ortaya koydu. 10. dakikada Kazım'ın sağ kanattan hızlı geliştirdiği atakta, ceza sahası içine sert ortasında kalenin sol köşesinde topla buluşan Eboue, Sergio Ramos'u çalımladıktan sonra yerden pasında Selçuk'u topla buluşturdu. Selçuk topu ağlara gönderdi. Galatasaray, 1-0 öne geçtikten sonra maçın temposunu dengede tutmaya çalışırken, 28. dakikada Servet'in sakatlanarak sahadan çıkması, sarı-kırmızılıların oyun düzenini bozdu. Real Madrid ise Di Maria ve Kaka ikilisiyle geliştirdiği ataklarla Galatasaray kalesinde tehlike yaratmaya çalıştı. 33. dakikada Galatasaray ceza alanının sol dışından Xabi Alonso'nun kullandığı serbest vuruşta, Sergio Ramos güzel bir kafa golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1. Real Madrid, beraberlik sonrasında ataklarını artırsa da ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıya başlarken Mourinho, 5 oyuncu değiştirerek Ronaldo, Carvalho, Mesut, Benzema ve Albiol'u sahaya sürdü. Yıldız oyuncularıyla ilk dakikadan itibaren etkili olan Real Madrid, 50. dakikada Xabi Alonso'nun ara pasında Galatasaray ceza alanının ortasında topla buluşan Benzema'nın vuruşunda 2-1 öne geçti. Sarı-kırmızılarda teknik direktör Fatih Terim de 58. dakikada 4 oyuncusunu aynı anda değiştirerek, Ceyhun, Ayhan, Engin ve Kurtuluş'u oyuna aldı. Ev sahibi Real Madrid, 2-1'den sonra skoru korumaya yönelik daha defansif bir futbol sergilerken, Galatasaray da rakip kalede tehlikeli olabilecek atak gerçekleştiremedi. Maçın son saniyelerinde Real Madrid kalecisi ile karşı karşıya kalan Elmander, müsait bir pozisyondan yararlanamadı. Maç, 2-1 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi. Bu arada kupa maçı olmasına rağmen sezon öncesi hazırlık anlamı taşıyan karşılaşmada, Real Madrid 10, Galatasaray ise 9 oyuncu değişikliği yaptı. Stat: Santiago Bernabeu Hakemler: İgnacio İglesias Villanueva xx, Alfonso Costoya Rodriguez xx, Victor Hugo Fernandez Suarez xx Real Madrid: Adan xx, Sergio Ramos xx, Pepe xx (Dk. 46 Carvalho xx), Marcelo xx (Dk. 83 Mendes x), Coentrao xx (Dk. 75 Morata x), Varane xx (Dk. 46 Varane xx), Xabi Alonso xx (Dk. 87 Nacho), Di Maria xx (Dk. 67 Alex x), Kaka xx (Dk. 46 Mesut Özil x, Dk. 87 Mandi), Callejon xx (Dk. 46 Cristiano Ronaldo x), Higuain xx (Dk. 46 Benzema xx) Galatasaray: Muslera xx, Servet Çetin x (Dk. 28 Çağlar x), Hakan Balta xx (Dk. 75 Emre x), Ujfalusi xx (Dk. 88 Semih), Gökhan Zan xx, Felipe Melo x (Dk. 58 Kurtuluş xx), Selçuk xx (Dk. 58 Ayhan xx), Eboue xx (Dk. 58 Engin xx), Sabri x (Dk. 58 Ceyhun xx), Milan Baros x (Dk. 46 Elmander x), Kazım xx (Dk. 75 Aydın x) Goller: Dk. 33 Sergio Ramos, Dk. 50 Benzema (Real Madrid), Dk. 10 Selçuk (Galatasaray) Sarı Kartlar: Dk. 43 Ujfalusi, Dk. 44 Kazım (Galatasaray)