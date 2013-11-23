Real Madrid maçı öncesi Galatasaray moral buldu

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u ağırladı. 3'ü Sivasspor'a olmak üzere 4 kırmızı kartın çıktığı maçta sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek Real Madrid maçı öncesi moral buldu.

Galatasaray, evinde ağırladığı Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek Real Madrid maçı öncesi moral depoladı.

Galatasaray, 13. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Dany ise 21. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

Sivasspor, 31. dakikada Djebbour ile beraberliği yakaladı. 10 kişiyle oynayan 36. dakikada Selçuk İnan'ın penaltı golüyle bir kez daha öne geçti.

39. dakikada Ümit Kurt'un ikinci sarı kartını görmesiyle Sivasspor da 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Karşılaşmanın 90. dakikasında bir kırmızı kart daha çıkıyor, Manuel Da Costa takımını 9 kişi bıraktı.

Maçın uzatma dakikalarında ise Drogba'ya yaptığı faul sonrası Cicinho kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olmayınca gülen taraf Galatasaray oldu.

Maçtan dakikalar

90' Maçta son düdük çalıyor ve karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanıyor.

90' Selçuk İnan'ın ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Didier Drogba, ceza alanı içerisinde sol çaprazdan vuruşunu yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

90' Maçtaki son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Umut Bulut oyundan çıkarken yerine Ceyhun Gülselam giriyor.

90' Rakip ceza alanı sol yan çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Didier Drogba rakibi Cicinho tarafından faule maruz kalıyor. Cicinho bu müdahale sonrası Halis Özkahya tarafından ikinci sarı kart ile oyundan ihraç ediliyor.

90' Penaltı atışı için topun başına geçen Didier Drogba'nın yaptığı vuruş kale üzerinden farklı şekilde dışarıya çıkıyor.

90' Manuel Da Costa rakibi Didier Drogba'yı ceza alanı içerisinde düşürüyor. Son adam olduğu gerekçesiyle Manuel Da Costa doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç ediliyor.

89' Galatasaray ceza alanına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanmakta geciktiren Eray İşcan sarı kart görüyor.

88' Kadir Bekmezci'nin pasıyla rakip yarı alanda topla buluşan Rafik Djebbour, ceza alanı dışından kaleye sert bir şut çıkarıyor ancak iyi uzanan Eray İşcan topu tehlikeli bölgenin dışına çeliyor.

86' Sivasspor takımında son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Aatif Chahechouhe oyundan çıkarken, yerine giren isim Hakan Arslan oluyor.

86' Kaleci Eray İşcan'ın degajı sonrası orta alanda topu kontrol etmek isteyen Kadir Bekmezci, topa elle müdahale edince sarı kart görüyor.

82' Galatasaray takımında ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Günü bir golle kapatan Burak Yılmaz oyundan çıkarken yerine Didier Drogba giriyor.

81' Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Cicinho'nun ceza alanına gönderdiği ortasını Galatasaray savunmasında Gökhan Zan kafayla karşılıyor.

77' Sivasspor takımında ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Burhan Eşer oyundan çıkarken yerine Mehdi Taouil giriyor.

74' Aurelien Chedjou'nun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Burak Yılmaz rakibi Kadir Bekmezci tarafından düşürülünce oyun duruyor. Bu pozisyon sonrası Kadir Bekmezci sarı kart görüyor.

73' Aatif Chahechouhe'nun rakip savunma arkasına gönderdiği yüksek topa hareketlenen John Utaka bu pozisyonda hakemin ofsayt bayrağına yakalanıyor.

72' Galatasaray takımında ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Aydın Yılmaz oyundan çıkarken yerine Emre Çolak giriyor.

70' Atak yönü sol kanattan Aatif Chahechouhe'nun paslaşarak kullandığı köşe vuruşu sonrası Cicinho'nun ceza alanına gönderdiği ortasını Galatasaray savunmasında Felipe Melo topu kafayla karşılıyor.

66' Gökhan Zan'ın savunmasından çıkarken kaptırdığı top sonrası topu kazanan Aatif Chahechouhe sağ çaprazda koşu yapan arkadaşı Burhan Eşer'i topla buluşturuyor. Burhan Eşer'in ceza alanı içerisinde sağ çaprazdan yapmak istediği vuruşu Galatasaray savunmasında Selçuk İnan engelliyor.

62' Atak yönü sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına rakip savunma arasında iyi yükselen Burak Yılmaz'ın yaptığı kafa vuruşu az farkla kale üzerinden dışarıya çıkıyor.

62' Maçtaki ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sivasspor'da Eren Aydın oyundan çıkarken yerine John Utaka giren isim oluyor.

62' Aydın Yılmaz'ın pasıyla rakip ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Umut Bulut'un yerden yaptığı sert vuruş Sivasspor savunmasına çarparak oyun alanını terk ediyor.

60' Maçın 3'te 2'lik bölümü geride kalırken Sivasspor'un rakibine göre topla oynama yüzdesinde üstünlüğü bulunuyor.

58' Felipe Melo'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Aydın Yılmaz, ön direğe topu çeviriyor. Topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruş yakın direğe çarparak oyun alanına geri dönüyor.

56' Rakip yarı alanda topla buluşan Cicinho, kaleci Eray İşcan'ın önde olduğunu görerek aşırtma bir vuruş deniyor ancak top kaleyi bulmuyor.

55' Felipe Melo'yla gelişen Galatasaray kontra atağında rakip yarı alanının ilk metrelerinde Burhan Eşer rakibini düşürüyor. Bu müdahale sonrası oyunu durduran Halis Özkahya, Burhan Eşer'e sarı kartını gösteriyor.

53' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında son çizgiye inen Albert Riera'nın ceza alanına gönderdiği ortasına ön direkte Aydın Yılmaz kafa vuruşunu yapıyor ancak top cılız bir şekilde kaleci Korcan Çelikay'a ulaşıyor.

51' Felipe Melo'nun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Burak Yılmaz, rakip ceza alanı girişinde ofsayt bayrağına yakalanıyor.

48' Orta alanda kazanılan top sonrası Felipe Melo'nun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Burak Yılmaz, açısını kaybedince ceza alanına topu çeviriyor. Ceza alanı girişinde sol çaprazda topu kontrol eden Umut Bulut, istediğini yapamayınca topu kaybediyor.

46' Albert Riera'nın pasıyla topla buluşan Umut Bulut çok uzak mesafeden kaleye şansını deniyor ancak top kaleci Korcan Çelikay'ın kontrolünde yandan dışarıya çıkıyor.

İlk yarı skoru...Galatasaray: 2 Sivasspor: 1

45' Aatif Chahechouhe'nun pasıyla rakip ceza alanı sağ yan çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Burhan Eşer bu pozisyonda ofsayta yakalanıyor.

45' Maçın ilk yarısının sonuna en az 2 dakika ilave ediliyor.

44' Sivasspor yarı alanında taç çizgisine yakın bir noktada Umut Bulut'un rakibi Manuel Da Costa'ya yaptığı müdahale sonrası oyun duruyor. Umut Bulut bu pozisyon sonrası sarı kart görüyor.

41' Selçuk İnan'ın rakip yarı alanının ilk metrelerinden savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Burak Yılmaz bu pozisyonda hakemin ofsayt bayrağına yakalanıyor.

39' Gelişen Galatasaray kontra atağında Sivasspor yarı alanının hemen girişinde Ümit Kurt rakibi Burak Yılmaz'ı düşürüyor. Bu müdahale sonrası Halis Özkahya, Ümit Kurt'u ikinci sartı kart ile oyundan ihraç ediliyor.

36' GOOOLLL!! Penaltı vuruşu için topun başına geçen Selçuk İnan geçiyor. Kaleci Korcan Çelikay köşeyi tahmin etsede topa müdahale edemiyor ve top ağlarla buluşuyor.

35' Ceza alanı içerisinde Aurelien Chedjou'nun şutuna Cicinho elle müdahale edince Halis Özkahya penaltı noktasını gösteriyor.

31' Golde asisti yapan oyuncu Burhan Eşer oluyor.

31' GOOOLLL!! Rafik Djebbour'un golüyle skora eşitlik geliyor.

27' Atak yönü sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cicinho'nun ceza alanına gönderdiği ortasına Ümit Kurt kafa vuruşunu yapıyor. Direk dibinde iyi uzanan kaleci Eray İşcan topu çeliyor.

25' Sivasspor yarı alanının ilk metrelerinde yaşanan ikili mücadelede Manuel Da Costa'nın dirsek müdahalesiyle Burak Yılmaz yerde kalıyor. Bu müdahale sonrası Manuel Da Costa sarı kart görüyor.

21' Galatasaray'da ikinci sarı kartı gören Dany Nounkeu oyundan ihraç ediliyor.

18' Selçuk İnan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Aydın Yılmaz, son çizgiye iner inmez ceza alanına ortasını gönderiyor. Müsait pozisyonda topu kontrol eden Burak Yılmaz'ın kendine hazırladığı rövaşata vuruşunda top cılız bir şekilde direk dibinden dışarıya çıkıyor.

17' Kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Selçuk İnan'ın ön direğe kestiği ortasını Sivasspor savunmasında Ümit Kurt kafayla karşılıyor.

15' Orta alanda Galatasaray yarı alanının girişinde taç çizgisine yakın bir noktada Dany Nounkeu'nun Eren Aydın'a yaptığı müdahale sonrası oyun duruyor. Bu müdahale sonrası Dany sarı kart görüyor.

14' Burak Yılmaz lig tarihindeki 100.golüne ulaşıyor.

13' Golde asisti yapan oyuncu Selçuk İnan oluyor.

13' GOOOLLL!! Felipe Melo'nun orta alanda yaptığı pres sonucu topla buluşan Selçuk İnan, rakip defansın arasına yerden derinlemesine nefis bir pas gönderiyor. Savunma arkasına iyi koşu yapan Burak Yılmaz ceza alanına girer girmez yerden şık bir plaseyle topu ağlarla buluşturuyor. Bu golle durum şimdi 1-0.

11' Albert Riera'nın kaptırdığı top sonrası gelişen Sivasspor atağında Aatif Chahechouhe'nun pasıyla ceza alanı dışında sağ çaprazda topla buluşan Cicinho doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top kale üzerinden dışarıya çıkıyor.

9' Sivasspor ceza alanı içerisinde yaşanan ikili mücadelede Emmanuel Eboue rakibi Eren Aydın'ın müdahalesiyle yerde kalıyor ancak hakem Halis Özkahya oyunu devam ettiriyor.

5' Atak yönü sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Cicinho'nun ceza alanına gönderdiği ortasını ön direkte Galatasaray savunması kafayla karşılıyor.

5' Takım arkadaşı Cicinho ile girdiği duvar pası sonucu sağ kanattan son çizgiye inen Aatif Chahechouhe, topu ceza alanı içerisine çevirmek istiyor. Galatasaray savunmasında Albert Riera topa ayak koyarak tehlikeyi önlüyor.

1' Rakibinden kaptığı top sonrası rakip ceza alanı içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Burhan Eşer, Gökhan Zan'ı geçtikten sonra kaleye şutunu gönderiyor ancak top kaleci Eray İşcan'da kalıyor.

1' Hakemin düdüğüyle Sivasspor maça başlıyor.