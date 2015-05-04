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Spor

Galatasaray Radyo yayına başlıyor

Galatasaray Radyo resmi internet sitesi 'galatasaray.org'un yanı sıra 'karnaval.com'dan da dinlenebilecek

04 Mayıs 2015 18:54

Duygun Yarsuvat Yönetimi'nin hayata geçirdiği Galatasaray Radyo bugün saat 19.05’de yayına başlıyor.

Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda; Galatasaray Radyo resmi internet sitesi “galatasaray.org” yanı sıra “karnaval.com”dan da dinlenebilecek açıklaması yapıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Galatasaray Radyo’nun müzik ağırlıklı olacağı ve sarı kırmızılı formayı giyen yabancı sporculardan Felipe Melo ve basketbol takımından Patrick Young’un şarkı seçeceği bildirildi.

Radyoda ayrıca kulüp haberleri ve sarı kırmızılı takımla ilgili bütün bütün detaylar, maç yayınları da yer alacak.

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galatasarayradyoduygun yarsuvatkarnaval

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