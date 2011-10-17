-Galatasaray puanını 13'e yükseltti İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Bursaspor'u 2-1 yenerek yükselen grafiğini sürdürdü. Güçlü rakibini Türk Telekom Arena'da ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, kendi seyircisi önünde Johan Elmander ve Milan Baros'un golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 13'e yükseltti. -953 gün sonra gol ve galibiyet- Son sezonlarda Bursaspor'a karşı iyi sonuçlar alamayan Galatasaray, rakibine 953 gün sonra gol atmayı ve galip gelmeyi başardı. Son 2 sezonda Bursaspor'a karşı maç kazanamayan Galatasaray, en son 6 Mart 2009 tarihinde Bursaspor'u 2-1 yenmiş ve bugüne kadar ki son golünü atıp, galibiyetini elde etmişti. Galatasaray'ın son 3 sezonda Bursaspor'la yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: 2008-09 Bursaspor-Galatasaray 2 - 1 Galatasaray-Bursaspor 2 - 1 2009-10 Bursaspor-Galatasaray 1 - 0 Galatasaray-Bursaspor 0 - 0 2010-11 Galatasaray-Bursaspor 0 - 2 Bursaspor-Galatasaray 2 - 0 2011-12 Galatasaray-Bursaspor 2 - 1 -Sercan'ın kornere gönderdiği top gol getirdi- Galatasaray'da Hakan Balta'nın ceza sahası içinde sakatlandığı pozisyonda, Sercan'ın taca atmak yerine kornere gönderdiği top, sarı-kırmızılı kalede golü getirdi. Sercan, takım arkadaşının tedavisinin yapılması için müsait durumda topu taca göndermek yerine kornere attı. Pozisyonun devamında da Bursaspor'da Gökçek Vederson kornerde topu sarı-kırmızılı oyunculara geri vermeyip orta yapınca, Serdar Aziz Bursaspor'un beraberlik golünü kaydetti. -Baros'un golü 3 puan kazandırdı- Sarı-kırmızılı ekipte form düşüklüğü nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Milan Baros, ikinci yarıda dahil olduğu maçta golünü atarak galibiyeti getirdi. Son haftalarda ilk 11'de yer alamayan Baros, Ankaragücü maçında olduğu gibi yine sonradan oyuna dahil olarak golünü kaydetti. Çek yıldız, 83. dakikada oyuna girdiği maçta 88. dakikada takımına hayat veren gole imza atarken, maç sonunda taraftarların da sevgi gösterilerinin hedefi oldu. -Engin'in gol pası alkış aldı- Galatasaray'ın Bursaspor karşısında attığı ilk golde asisti yapan isim olan Engin Baytar, golün sahibi Elmander kadar alkış aldı. Ceza sahası önünde aldığı topla 3 oyuncuyu çalımlayan ve Elmander'e gol pasını veren Engin, haftalar geçtikçe yeteneklerini daha açık bir şekilde sergilemeye başladı. -Geride kalan sezonu geçti- Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor galibiyetinin ardından 6. haftalar itibariyle 2010-2011 sezonu puan olarak geçmiş oldu. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde geçen sezonun 6. haftasını 2 yenilgi ve 4 galibiyetle 12 puan toplayarak geçen ''Cim bom'', Fatih Terim yönetiminde bu sezon ise ilk 6 haftada 1 yenilgi, 1 beraberlik ve 4 galibiyet alıp 13 puan toplamayı başardı. -Sakatlanan Kazım ve Engin, maçı tamamlayamadı- Galatasaray'da Kazım Kazım karşılaşmanın ilk yarısında, Engin ise ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldılar. Önce topsuz pozisyonda bir anda yerde kalan ancak tedavisini yaptırdıktan sonra tekrar maça dönen Kazım, kısa bir süre sonra yine sol dizini tutarak yerde kalınca, mücadeleye dönemedi. Kazım, maçın 39. dakikada yerini Eboue'ye bıraktı. Maçın ikinci yarısında ise kasığından sakatlanan Engin Baytar, oyunu bırakmak zorunda kaldı. Oyundan sağlık görevlilerinin yardımıyla çıkabilen Engin kasığını tutarken, oyuncunun acı çektiği görüldü. Engin'in yerine 67. dakikada Sercan Yıldırım maça dahil oldu. -Saha zemini hasar gördü- İstanbul'da son günlerde süren yağışlı hava nedeniyle oldukça ağırlaşan saha zemini, maçta önemli hasar gördü. Yeni yapılan statta saha zemininin uluslararası kalitede drenaj sistemi bulunduğu belirtilmesine karşın, yağışlı havaların henüz başladığı bu döneme çimdeki yıpranma gözlerden kaçmadı. Özellikle orta saha bölgesinde çim zemin kalkarken, altındaki toprak kısım ortaya çıktı. A Milli Takım, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki Almanya ve Azerbaycan maçlarını yakın zamanda Türk Telekom Arena'da oynamıştı. Öte yandan, Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasını 35 bin 60 taraftarın izlediğini duyuruldu.