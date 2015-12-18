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Spor

Galatasaray protestolar eşliğinde galibiyete ulaştı: 2 - 1

Kupa maçında Akhisar'la karşılaşan Galatasaray'ın golleri, Umut Bulut ve Bilal Kısa'dan geldi

18 Aralık 2015 00:55

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Akhisar Belediyespor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibin golleri 9. dakikada Umut ve 24. dakikada Bilal'den gelirken, Akhisar'ın tek golü, 49. dakikada Lua Lua'dan geldi.

TT Arena'da tribünlerin büyük çoğunluğunun boş olduğu görülürken stadyuma gelen taraftarlar da maçın başından sonuna kadar Galatasaray yönetimini ve takımı protesto etti, yönetimi istifaya davet etti.

9. dakika: Umut Bulut, kendi ceza alanı içinde topla çıkmak isteyen Douglas Ferreira'ya yaptığı baskı sonrasında rakibinin ayaklarının önünden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

- 24. dakika: Galatasaray, Bilal Kısa'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla birlikte hareketlenen Yasin Öztekin ceza alanı içine girmeden yerden ortasını yaptı ve penaltı noktasının sol tarafından Bilal Kısa sol ayağıyla gelişine vurdu.

- 49. dakika: Akhisar Bld.Spor, Lomano Lua-Lua'nın golü ile farkı 1'e indirdi. Mervan Çelik'in savunmanın arkasına gönderiği topa iyi hareketlenen Lomano Lua-Lua sağ çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci Cenk Gönen'in solundan ağlarla buluşturdu.

 

İlk 11'ler

 

Galatasaray: Cenk, Tarık, Koray, Semih, Olcan, Bilal, Jose, Emre, Sinan, Yasin, Umut
Akhisar Belediyespor: Bora, Tolga, Douglao, İsmail, Orhan, Abdulkadir, Onurcan, Mervan, LuaLua, Bruno, Hasan Kabze.

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