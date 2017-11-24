Galatasaray Proje Grubu'ndan Özbek'e büyük destek

Fatinoğlu: \"Gün yönetimimizin arkasında durma günüdür\"

\"Mutlak başarı; istikrar ve birlikteliklerle elde edilir\"

\"Galatasaraylıları, Başkan\'a destek olmaya çağrıyoruz\"

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Proje Grubu Başkanı Ali Fatinoğlu, özellikle Tudor\'un arkasında durduğu için eleştirilen Başkan Dursun Özbek\'e destek çıkarak, yazılı bir açıklama yayınladı.

Geçen iki sezonda yaşanan başarısızlıkların ardından yeni bir kadro ile sezona iyi bir başlangıç yapan, ancak son dönemdeki sonuçlarla yeniden düşüşe geçen Galatasaray\'da Dursun Özbek\'in geleceği mali konuları düzeltmesine rağmen tartışılırken, Galatasaray Proje Grup Başkanı Ali Fatinoğlu, yarın oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesi yaptığı yazılı açıklama ile başkan Özbek\'e destek oldu.

\"GALATASARAYLILARI, BAŞKAN\'A DESTEK OLMAYA ÇAĞRIYORUZ\"

Sarı-kırmızılı kulüpte 2 Aralık\'ta yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul yaklaşırken, yönetime destek olan Fatinoğlu, \"Gün yönetimimizin arkasında durma günüdür\" diyerek şunları söyledi:

\"Şanlı tarihimizde gerek kulübümüzün gerekse futbol takımımızın inişli/çıkışlı bir çok dönemi olmuş ve olacaktır da. 14 sene şampiyon olamamaktan, UEFA Kupası\'nı kaldırmaya uzanan süreci iyi analiz ettiğimizde; başkanlar ve yönetimlerine güvendiğimizde ve onların en sıkıntılı anlarında destek olduğumuzda, birlik ve beraberlik dokusunun kulübümüzde mevcut olduğunu görürüz. İşte bu sebeplerdendir ki, \'Mutlak başarı, istikrar ve birlikteliklerle elde edilir\' düşüncesi ile sayın başkanımız Dursun Özbek\'e güveniyor, bu beraberliğimizi başarıya endeks etmek için de tüm Galatasaraylıları destek olmaya çağırmayı bir borç olarak görüyoruz.\"

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