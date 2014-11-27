'Galatasaray Prandelli'nin görevine son verme kararı aldı'

Galatasaray Yönetim Kurulu, peş peşe gelen Trabzonspor ve Anderlecht yenilgileri sonrası teknik direktör Cesare Prandelli ile yolları ayırma kararı aldı. Karar bu akşam açıklanacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 3-0'lık Trabzonspor yenilgisinin ardından Anderlecht'e karşı da kötü bir futbolla sahadan mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligine veda eden Galatasaray'da yönetim kurulu, İtalyan teknik adamın biletini kesti.

2-0 kaybedilen Anderlecht maçı sonrası olağanüstü toplanan sarı kırmızılı yönetim, Prandelli ile yolları ayırma kararı aldı.

Bu kararın, Galatasaray kafilesi yurda döndükten sonra yönetim tarafından resmen açıklanacağı belirtildi.

Cesare Prandelli'nin yerine kimin getirileceği ise birkaç gün içinde belli olacak. Ancak, isimleri daha önce basında yer alan Hikmet Karaman ve Tugay Kerimoğlu'nun gündemde olmadığı ifade edildi.