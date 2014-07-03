Galatasaray, Prandelli ile görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü için Şirketimiz ile deneyimli İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli arasında görüşmelere başlanmış olup, kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."

Başkan Ünal Aysal yaptığı açıklamada, "Prandelli Pazartesi günü takımın başında olacak ve Mevlüt konusunda kararı Prandelli verecek" dedi. Aysal ayrıca İtalyan teknik adamla 2 senelik kontrat yapacakalrını söyledi.

Ujfalusi önerdi

Bu arada İtalyan teknik adam birden bire sarı kırmızılıların gündemine gelmedi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve geçen sezon futbolun takımının menajeri olarak görev yapan Tomas Ujfalusi tarafından başkan Ünal Aysal'a önerildi.

Prandelli'yi yakından tanıyan ve tecrübeli teknik adamla iletişimde olan Ujfalusi, 2004 2008 yılları arasında formasını giydiği Fiorentina'da Prandelli'yle birlikte çalıştı. Cesare Prandelli, 2005-2010 yılları arasında Fiorentina'yı çalıştırmıştı.

Prandelli kimdir?



1957 yılında İtalya'nın kuzeyindeki Brescia'da doğan Prandelli, profesyonel futbol yaşamına 1974'te Serie C takımlarından US Cremonese'de başladı. 1976-77 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşayarak Serie B'ye yükseldi. Ertesi sezon ise tekrar alt lige düşen takımından ayrılarak 1978-79 sezonu başında Serie A'da yer alan Atalanta'ya transfer oldu ve bir sezon orada oynadı.

Cesare Prandelli, Atalanta'nın küme düşmesiyle birlikte 1979'da Juventus'a alındı. Altı sezon oynadığı siyah beyazlı ekipte üç Serie A şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu da yaşadı. Prandelli bu başarılarının ardından 1985-86 sezonu başında tekrar eski kulübü Atalanta'ya transfer oldu. Beş sezon da orada oynadıktan sonra 1990'da futbol kariyerini noktaladı.



Teknik direktörlük kariyeri



Prandelli futbolu bıraktıktan sonra Atalanta'nın genç takım antrenörlüğünü yapmaya başladı. 1993 yılının Kasım ayında Atalanta teknik direktörü Francesco Guidolin'in görevinden alınmasının ardından geçici olarak sezon sonuna kadar takımın başına getirildi. Ancak Prandelli mavi siyahlıların küme düşmesini engelleyemedi. Üç sezon daha genç takımı çalıştırdıktan sonra 1997-98 sezonu başında US Lecce'nin başına geçti. Burada beklentileri karşılayamayan Prandelli, Ocak 1998'de takımdan kovuldu.

İtalyan teknik direktör 1998-99 sezonu başında Serie B takımlarından Verona'yı çalıştırmaya başladı. Takımdaki ilk sezonunda sarı mavilileri 66 puanla şampiyonluğa taşıyarak, Serie A'ya yükseltti. Ertesi sezon ise takımını ligde 9. yaptıktan sonra Verona'dan ayrılarak, küme düşen Venezia ile anlaştı. Prandelli Venezia'yı da üst lige çıkardıktan sonra, 2001-02 sezonunun başında ligde alınan kötü sonuçların ardından görevine son verildi.