Galatasaray pozisyonları harcadı Beşiktaş kazandı

T24- Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, 2010'un son derbisinde Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Guti'nin 8. dakikada penaltıdan ve 79. dakikada Nobre'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Galatasaray 90. dakikada Kewell ile golü buldu ama altın değerindeki üç puan Beşiktaş'ın oldu.





FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerinde 4. kez yöneteceği derbide Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapıyor.

Karşılaşmaya Galatasaray; Ufuk Ceylan, Ali Turan, Neill, Servet, Hakan Balta, Sabri, Cana, Ayhan, Elano, Kewell ve Pino kadrosuyla çıkarken, Beşiktaş; Cenk, Hilbert, İbrahim Toraman, Ersan, İsmail, Ernst, Aurelio, Guti, Tabata, Holosko ve Nobre 11'iyle mücedele ediyor.





ÖNEMLİ DAKİKALAR





Galatasaray'ın baskı kurmaya çalıştığı ilk bölümde Holosko'nun çabasıyla kazanılan penaltı, Beşiktaş'ı hem skor, hem de psikolojik olarak karşılaşmaya üstün başlattı. İlk yarının kalan bölümünde Galatasaray kalesinde önemli bir varlık gösteremeyen Beşiktaş'ın, savunmasındaki kademe hataları ise Galatasaray'ın önemli gol fırsatları yakalamasına neden oldu. Özellikle Pino'nun karşı karşıya iki şutunu çıkaran kaleci Cenk, siyah-beyazlı takımda performansı en dikkati çeken isim oldu.

7. dakikada ceza sahası içinde Holosko, Ali Turan'ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada penaltı atışını kullanan Guti, topu ağlarla buluşturarak Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı: 0-1.

15. dakikada Nobre'nin pasıyla sağdan Galatasaray ceza sahasına giren Tabata'nın sert şutunda, top üsten auta çıktı.

20. dakikada Elano'nun pasıyla Beşiktaş defansının arkasına sarkan Pino, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Cenk'i geçemedi. Kolombiyalı oyuncunun pasıyla ceza sahası içinde bu kez Kewell hareketlenirken, bu oyuncunun çalımları sonrası şutunda ise top yine Cenk'ten döndü.

24. dakikada Ersan'ın hatasında topu kapan Sabri pasını Pino'ya aktarırken, Beşiktaş savunmasında iki oyuncuyu çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Pino'nun vuruşunda meşin yuvarlak Cenk'ten döndü. Havalanan topa Sabri'nin yaptığı kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

42. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ersan'ın kafa topuna çıkmakta gecikmesinden faydalanan Pino'nun kafa şutunda, kaleci Cenk topu yumruklayarak tehlikeyi önledi.



MAÇTAN NOTLAR





Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Guti'ye orta alanda yer verirken savunmanın solunda ise İbrahim Üzülmez'in yerine İsmail Köybaşı'ya şans tanıdı.

Siyah-beyazlılarda, sakatlığı geçen Ersan savunmanın göbeğinde İbrahim Toraman ile birlikte forma giyerken, kaleyi Cenk korudu.

Son oynanan Konyaspor maçının kadrosundan 2 değişiklik yapan Schuster, sakat olan Quaresma'nın yerine Guti'ye, İbrahim Üzülmez'in yerine de İsmail'e görev verdi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Hakan Arıkan, Michael Fink, Necip Uysal, İbrahim Üzülmez, Tomas Zapotocny, Erhan Güven ve Ali Kuçik yer aldı.



