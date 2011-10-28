-Galatasaray, potada ilk yenilgisini aldı İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Unics Kazan takımına 68-64 mağlup olan Galatasaray Medical Park Erkek Takımı, bu sezon ilk kez bir resmi maçından yenilgiyle ayrıldı. Daha önce yaptığı 10 resmi müsabakayı da kazanan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, Unics Kazan mağlubiyetiyle sona erdi. Geçen sezon Oktay Mahmuti'nin antrenörlüğe gelmesiyle Beko Basketbol Ligi'nde play-off'ta final oynayan ve bu sezon da kadrosunu Jaka Lakovic, Darius Songaila, Furkan Aldemir ve Lukas Gordon gibi yıldız oyuncularla güçlendiren Galatasaray Medical Park, oldukça başarılı bir performans sergiledi. Ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker'i yenerek 27'nci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray Medical Park Erkek Takımı, THY Avrupa Ligi elemelerinde de PAOK, Asvel ve Lietuvos Rytas'ı mağlup ederek, ligde gruplara kalma başarısını gösterdi. Samsun'da yapılan Spor Toto Türkiye Kupası (D) Grubu'nda Erdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Kırmızı ile yaptığı maçlardan zaferle ayrılarak, grubunu lider olarak tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Beko Basketbol Ligi'nde de ilk hafta Olin Edirne'yi 98-71, ikinci hafta da Banvit'i 84-73 mağlup etti. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'ne de iyi başlayan Galatasaray Medical Park, (D) Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Polonya'nın Asseco Prokom takımını 76-72 yendi. Ancak, sarı-kırmızılı takım kendi seyircisi önünde ilk kez oynadığı Avrupa Ligi maçında Rusya'nın Unics Kazan takımına 68-64'lük skorla boyun eğerek, bu sezon ilk kez bir resmi maçından yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray Medical Park'ın bu sezon oynadığı resmi karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle: /* THY Avrupa Ligi elemeleri: Galatasaray Medical Park-PAOK............: 77-64 Galatasaray Medical Park-Asvel...........: 93-83 Galatasaray Medical Park-Lietuvos Rytas..: 71-63 Spor Toto Türkiye Kupası grup elemeleri: G.Saray Medical Park-Antalya B.Şehir Bld.: 89-67 Galatasaray Medical Park-Erdemir.........: 68-65 Galatasaray-Bandırma Kırmızı.............: 83-60 Cumhurbaşkanlığı Kupası: Galatasaray Medical Park-Fenerbahçe Ülker: 103-97 Beko Basketbol Ligi: Galatasaray Medical Park-Olin Edirne.....: 98-71 Galatasaray Medical Park-Banvit..........: 84-73 THY Avrupa Ligi grup maçı: Galatasaray Medical Park-Asseco Prokom...: 76-72 Galatasaray Medical Park-Unics Kazan.....: 64-68 */