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Spor

Galatasaray potada Beşiktaş'ı farklı yendi: 73-50

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin ikinci yarısının ilk hafta maçında lider Galatasaray Odeabank, derbide Beşiktaş'ı 23 sayı farkla, 73-50 yendi

31 Ocak 2015 19:51

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin ikinci yarısı Galatasaray Odeabank-Beşiktaş maçıyla başladı.

Liider Galatasaray Odeabank, derbide Beşiktaş'ı 23 sayı farkla, 73-50 yendi.

Martinez'in etkili oyunuyla maça başlayan ve bu oyuncuyla 13 sayı üreten Galatasaray Odeabank, 6. dakikada 14-2 üstünlük sağlarken, ilk periyotu da 24-8 önde tamamladı.

Beşiktaş, Eldebrink ve Kulichova ile farkı eritmeye çalıştı ve ilk yarı 31-22 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, maçın 3. periyodunda da iyi savunma yaptı. Ribauntlarda da rakibine üstünlük kuran ev sahibi takım, Şebnem ve Nevriye'nin basketleriyle bu çeyreğin sonunda 21 sayılık fark (52-31) yakaladı. Galatasaray Odeabank, son periyotta da rahat oyununu sürdürdü ve maçtan 73-50 galip ayrıldı.

Bu arada, maç öncesinde Galatasaray Odeabank'ta forma sıkıntısı yaşandı. Sarı-kırmızılı oyuncuların Beşiktaş gibi siyah formayla sahaya çıkması üzerine maçın hakemleri ev sahibi ekipten formaları değiştirmesini talep etti. Formaların salona getirilmesinin gecikmesi üzerine karşılaşma 25 dakika geç başladı.

Galatasaray Odeabank'ta cezalı olan başantrenör Ekrem Memnun, mücadeleyi tribünden izlerken, sakatlığı bulunan Kelsey Bone da maçta forma giyemedi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Galatasaray Odeabank oyuncusu Queralt Casas, takımının hücumu sırasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

GALATASARAY ODEABANK: 73 - BEŞİKTAŞ: 50

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Ergin Sarı, Erhan Gürsel, Sinem Tetik

Galatasaray Odeabank: Martinez 18, Şebnem Kimyacıoğlu 13, Casas 3, Nevriye Yılmaz 10, Lyttle 9, Ayşegül Günay 8, Dubljevic 6, Bahar Çağlar 4, Deniz Çolakoğlu, İnci Güçlü 2

Beşiktaş: Eldebrink 6, Tuğba Taşçı 5, Gülşah Akkaya 2, Hooper 15, Kulichova 8, Esra Erden Atacan 3, Begüm Dalgalar 2, Morrison 3, Ecem Güler 6, Sevgi Uzun

1. Periyot: 24-8
Devre: 31-22
3. Periyot: 52-31

 

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