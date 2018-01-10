Galatasaray, Pogba ile ilgileniyor

Galatasaray, Manchester United’ın yıldız orta sahası Paul Pogba’nın büyük kardeşi Florentin Pogba'yı takibe aldı. Fransa’da St. Etienne forması giyen 27 yaşındaki Gineli futbolcu, menajerler tarafından Galatasaray’a önerildi.



Fanatik'in haberine göre; 1.89 boyundaki Pogba, sol ayaklı oluşunun da avantajıyla, stoperin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor. Fransız kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da, Galatasaray açısından bir avantaj olarak görülüyor. Hakkında maliyet araştırması yapılan Pogba’nın, uygun bir bedelle sarı-kırmızılılara gelme ihtimali ortaya çıkarsa, transfer kararı Fatih Terim’e bırakılacak.



Fatih Terim de, tecrübeli futbolcu hakkındaki raporu inceleyecek.