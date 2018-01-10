T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Pogba ile ilgileniyor

Cimbom, savunmayı güçlendirmenin yollarını arıyor

10 Ocak 2018 13:42

Galatasaray, Manchester United’ın yıldız orta sahası Paul Pogba’nın büyük kardeşi Florentin Pogba'yı takibe aldı. Fransa’da St. Etienne forması giyen 27 yaşındaki Gineli futbolcu, menajerler tarafından Galatasaray’a önerildi.

Fanatik'in haberine göre; 1.89 boyundaki Pogba, sol ayaklı oluşunun da avantajıyla, stoperin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor. Fransız kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da, Galatasaray açısından bir avantaj olarak görülüyor. Hakkında maliyet araştırması yapılan Pogba’nın, uygun bir bedelle sarı-kırmızılılara gelme ihtimali ortaya çıkarsa, transfer kararı Fatih Terim’e bırakılacak.

Fatih Terim de, tecrübeli futbolcu hakkındaki raporu inceleyecek.

ETİKETLER

Florentin PogbaSt EtiennePogba kardeşlerGalatasraytransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24