Galatasaray Podolski'yi borsaya bildirdi

Galatasaray, Arsenal'de forma giyen Lukas Podolski'nin transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Alman futbolcu sabah saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Sarı-kırmızı kulüp, 3 yıllık anlaşmaya vardığı Lukas Podolski ile resmi imzaları atmak üzere. Antalya'da Podolski ile görüşen Cüneyt Tanman, yıldız futbolcu ile sabah saatlerinde İstanbul'da olacak. Podolski'nin sözleşmesinde 500 bin Euroluk ekstra bir maddenin olduğu ve bu madde görüşüldükten sonra imzaların atılacağı belirtildi.

Galatasaray, daha önce yaptığı görüşmelerede Podolski ile anlaşma sağlamış ve kulübü Arsenal ile pazarlıklara başlamıştı. İngiliz ekibiyle de anlaşan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu transferini resmen açıklama aşamasına geldi.

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün, Lukas Podolski'nin transferi için Arsenal kulübüne 4 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü. Artık bir sorun çıkmazsa, Podolski ile saat 16:00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Galatasaray borsaya bildirdi

Galatasaray Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Alman futbolcu Lukas Podolski'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Arsenal ile Lukas Josef Podolski'nin transferi için resmi görüşmelere başlanmış olup oyuncu sabah İstanbul'a gelip ardından sağlık kontrolünden geçecektir. Kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir" ifadesine yer verildi.

Podolski'den Ultraslan tweeti

Podolski, Galatasaray'ın resmi sayfasından yapılan açıklama sonrası kişisel Twitter hesabından UltrAslan hesabından atılan bir tweeti retweet yaptı.