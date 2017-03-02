Galatasaray, Podolski'nin transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Lukas Podolski'nin 2.6 milyon Euro'ya Japonya'ya transfer olduğunu resmen duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

Transfere ilişkin Galatasaray A.Ş'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski’nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların 75%’inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak Şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."