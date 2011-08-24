-Galatasaray Podolski'nin görüşmelerine başladı İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Galatasaray Kulübü, Almanya'nın FC Köln takımında forma giyen futbolcu Lukas Podolski'nin transferi için görüşmelere başlandığını, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) bildirdi. Galatasaray Sportif Hizmetler Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den, IMKB'ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Lukas Podolski ve kulübü FC Köln ile resmi görüşmelere başlanmış olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi.