-GALATASARAY, PLAY-OFF TURUNA YÜKSELDİ BELGRAD (A.A) - 05.08.2010 - Mehmet Fatih Duman bildiriyor - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, OFK Belgrad'ı deplasmanda 5-1 yenerek play-off turuna yükseldi. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarının ilk dakikalarında rakibinin üzerine gelmeye başlamasıyla bazı tehlikeli pozisyonları kalesinde görürken, 56. dakikada kazanılan penaltı ve Nikolic'in kırmızı kartla oyundan atılması, sarı-kırmızılı ekibi hem skor olarak, hem de oyun olarak rahatlattı. Daha sonra Arda ve Mehmet Batdal ile birer gol daha kazanan sarı-kırmızılılar, 5-1'lik skorla adını play-off turuna yazdıran taraf oldu. Kendi seyircisi önünde ikinci yarıya daha istekli başlayan OFK Belgrad, ilk maçtakine benzer bir şekilde yeniden dönüş yapmak isterken, bu kez hesapları tutmadı. Gol için bastırdığı dakikalarda bir anda 10 kişi kalan ve kalesinde penaltıdan bir de gol gören Sırp ekibi, daha sonra oyunda tutunamadı. Üst üste gelen golleri engelleyemeyen OFK Belgrad, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti. 49. dakikada soldan OFK Belgrad ceza sahasına giren Arda'nın sert vuruşunda, kaleci Saranov'un tokatladığı topu defans uzaklaştırdı. 53. dakikada ceza sahası dışından Markovic'in sert vuruşunda, kaleci Aykut uzanarak topu kornere çeldi. 55. dakikada Simic'in pasıyla ceza sahası içinde topu kontrol eden Milic'in dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 56. dakikada ceza sahası içinde Nikolic, Kewell'ı düşürünce, hakem Daniel Stalhammar penaltı noktasını gösterdi ve Nikolic'i de direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 57. dakikada penaltı atışını kullanan Kewell, kendisinin 2'nci, Galatasaray'ın ise 3. golünü atmayı başardı: 3-1. 69. dakikada ceza sahası içinde Simic'in yaptığı sert vuruşta, arka direkte Sabri kafayla topu çizgi üzerinde çıkararak önemli bir tehlikeyi önledi. 71. dakikada Arda'nın golü, Galatasaray'ı 4-1'lik üstünlüğe taşıdı. Sağdan Pino'nun derinlemesine pasında arka direkte topu kontrol eden Arda, şok bir vuruşla fileleri havlandırdı: 4-1. 76. dakikada İnjac'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üst direkten dönerken, pozisyonun devamında seken topa Markovic'in kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 81. dakikada Galatasaray, skoru 5-1'e taşıdı. Sağdan Sabri'nin ortaladığı topu arka direkte Mehmet Batdal sol ayağıyla yaptığı gelişine vuruşla gole çevirdi: 5-1. Galatasaray, karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak play-off turuna çıktı. Stat: Omladinski Hakemler: Daniel Stalhammar xx, Henrik Andren xx, Per Brogevik xx (İsveç) OFK Belgrad: Saranov xx, Petkovic xx, Rodic xx, Kecojevic xx, Nikolic xx, Trivunovic xx, Markovic xx, Kristic x (Dk. 59 Sindjic x), Simic xx, Zeravica xx (Dk. 75 Filipovic x), Milic x (Dk. 75 İnjac x) Galatasaray: Aykut xxx, Sabri xx, Neill xxx, Servet xx, Hakan x, Cana x, Ayhan xxx, Serdar Özkan xx (Dk. 61 Pino xx), Mustafa xxx, Arda xxx (Dk. 82 Ali Turan x), Kewell xxx (Dk. 72 Mehmet Batdal x) Goller: Dk. 12 Mustafa, Dk. 22 ve 57 (Penaltıdan) Kewell, Dk. 71 Arda, Dk. 81 Mehmet Batdal (Galatasaray), Dk. 32 Nikolic (OFK Belgrad) Kırmızı Kart: Dk. 57 Nikolic (OFK Belgrad) Sarı Kartlar: Dk. 36 Ayhan, Dk. 40 Mustafa, Dk. 67 Kewell (Galatasaray), Dk. 40 Trivunovic, Dk. 45+2 Nikolic (OFK Belgrad)