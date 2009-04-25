T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray pes etmedi: 76-66

25 Nisan 2009 22:56


Galatasaray, Bayanlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe’yi Young ve Augustus’un skorer oyunuyla 76-66 yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.


Bayanlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırladı.

Sezonu kapatmamak için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda olan Galatasaray, Young ve Augustus’un etkili oyunuyla rakibini 76-66 mağlup etti.

Karşılaşmaya seyirci avantajını da iyi kullanarak 10-0’lık seriyle giren Galatasaray, Nevriye ve Sutton Brown’ın basketlerine engel olamayınca sarı-lacivertliler ilk çeyreğin sonunda farkı 4 sayıya indirdi.

İkinci çeyreğe Esmeral’in sayılarıyla giren Fenerbahçe, ilk 3 dakika içinde skora 17-17 eşitlik getirdi. Powell’ın 3 sayılık basketiyle öne geçen sarı-lacivertliler, farkı 4 sayıya kadar çıkarmasına rağmen soyunma odasına 36-36 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya Marina Kress’ün üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Galatasaray, skoru 47-38’e getirerek farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Farkı çift hanelere taşımayı başaran sarı-lacivertliler, son çeyreğe 58-46 önde başladı.

Son çeyreğe de hücum da etkili başlayarak farkı 17 sayıya kadar çıkaran Galatasaray, son 5.5 dakikaya 67-52 önde girdi. Kalan sürede ezeli rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen sarı-kırmızılılar, salondan 76-66 galip ayrılarak seriyi 2-1’e getirdi.

Galatasaray’da Sophia Young 23 sayı – 5 ribaunt – 2 asistle yıldızlaşırken, Augustus da 22 sayı – 6 ribaunt – 2 asistle salondan ayrıldı.

Fenerbahçe’de ise Nevriye Yılmaz’ın 18 sayı – 8 ribauntu ile Sutton Brown’un 10 sayı – 6 ribaunt ve 2 asisti galibiyet için yeterli olmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24