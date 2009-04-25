Galatasaray pes etmedi: 76-66



Galatasaray, Bayanlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe’yi Young ve Augustus’un skorer oyunuyla 76-66 yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.





Bayanlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırladı.



Sezonu kapatmamak için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda olan Galatasaray, Young ve Augustus’un etkili oyunuyla rakibini 76-66 mağlup etti.



Karşılaşmaya seyirci avantajını da iyi kullanarak 10-0’lık seriyle giren Galatasaray, Nevriye ve Sutton Brown’ın basketlerine engel olamayınca sarı-lacivertliler ilk çeyreğin sonunda farkı 4 sayıya indirdi.



İkinci çeyreğe Esmeral’in sayılarıyla giren Fenerbahçe, ilk 3 dakika içinde skora 17-17 eşitlik getirdi. Powell’ın 3 sayılık basketiyle öne geçen sarı-lacivertliler, farkı 4 sayıya kadar çıkarmasına rağmen soyunma odasına 36-36 eşitlikle gidildi.



İkinci yarıya Marina Kress’ün üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Galatasaray, skoru 47-38’e getirerek farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Farkı çift hanelere taşımayı başaran sarı-lacivertliler, son çeyreğe 58-46 önde başladı.



Son çeyreğe de hücum da etkili başlayarak farkı 17 sayıya kadar çıkaran Galatasaray, son 5.5 dakikaya 67-52 önde girdi. Kalan sürede ezeli rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen sarı-kırmızılılar, salondan 76-66 galip ayrılarak seriyi 2-1’e getirdi.



Galatasaray’da Sophia Young 23 sayı – 5 ribaunt – 2 asistle yıldızlaşırken, Augustus da 22 sayı – 6 ribaunt – 2 asistle salondan ayrıldı.



Fenerbahçe’de ise Nevriye Yılmaz’ın 18 sayı – 8 ribauntu ile Sutton Brown’un 10 sayı – 6 ribaunt ve 2 asisti galibiyet için yeterli olmadı.



