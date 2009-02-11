Galatasaray pes etmedi





Eurochallenge Cup’taki Galatasaray Cafe Crown, J Grubu’ndaki 3. maçında ilk galibiyetini aldı. Almanya deplasmanında Ewe Basket’i deviren temsilcimizde 32 sayı, 10 ribauntla oynayan Hüseyin Beşok yıldızlaştı



Eurochallenge Cup J Grubu’na iki yenilgi ile başlayan Galatasaray Cafe Crown, Almanya deplasmanında şaha kalktı, Ewe Basket’i 93-85 yenerek gruptan çıkma şansını gelecek haftalara taşıdı. Geçtiğimiz hafta İtalya’nın Virtus Bologna takımını deplasmanda yenmeyi başaran, Alman liginde de ilk sırada yer alarak gücünü ispatlayan rakibi karşısında oyuna Hüseyin’in peş peşe bulduğu 12 sayıyla başlayan temsilcimiz, 4. dakikayı 13-6 üstün geçti.



Ev sahibi ekip, temsilcimize dış şutlarla yanıt verse de, ilk periyot 24-23 Galatasaray’ın üstünlüğüyle bitti. İlk çeyrekteki 24 sayının 12’si Hüseyin’den, 10’u ise Gurovic’ten geldi.

İkinci periyotta da üç sayılık atışlarla başlayan Ewe Basket, 15. dakikada 36-35’lik skorla öne geçmeyi başardı. Milojevic ve Hüseyin ile rakibine pota altından yanıt veren temsilcimiz farkın açılmasına izin vermedi ancak Majstorovic’in skorer oyunuyla ilk yarı 50-49 ev sahibinin üstünlüğüyle geçildi.



Son çeyreğe geride girdik



Alman ekibi ikinci devreye hızlı başladı ve ribauntlardaki etkinliğiyle skoru 58-53’e taşıdı. Bu kez Graves ile basketler bulmaya başlayan temsilcimiz, rakibin üç sayılık atışlardaki başarısına çözüm bulamadı ve son çeyreğe de 72-69 geride girmekten kurtulamadı.



Ancak 4. periyotta sahneye yine Hüseyin-Gurovic ikilisi çıktı. Cemal’in savunmaya getirdiği enerji ve ribauntlardaki etkinliği ile rakibini durdurmayı başaran temsilcimiz, 35. dakikayı 78-73 önde geçti. Ewe Basket Gardner ve Pekovic ile direnmeye çalışsa da, son dakikalarda kaptığı toplarla farkı daha artırmayı başaran temsilcimiz, kritik mücadeleyi 93-85’lik galibiyetle bitirdi.



Salon sarı-kırmızıydı



Sarı-kırmızılı temsilcimizin Almanya’nın Oldenburg şehrindeki kritik mücadelesine gurbetçiler büyük ilgi gösterdi. Salonun neredeyse yarısını dolduran ve sarı-kırmızılı renklerle süsleyen Türk seyirciler, karşılaşma boyunca Galatasaray’a büyük destek verdi. Sarı-kırmızılı basketbolcular da maç sonunda taraftarların yanına giderek galibiyeti onlarla paylaştı.



