Galatasaray perdeyi puansız açtı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına kötü başladı. Deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı bu akşam oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçıyla başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların golü 18. dakikada Johan Elmander'den geldi.

Ev sahibi takımın gollerini ise 28. dakikada Senijad Ibricic ve 50. dakikada Tabare Viudez kaydetti.

Bu skorla lider Galatasaray 33 puanda kalırken, ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltti.

Ligin 19. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'ın mücadeledeki performansı göz doldurmadı.

Maçtan detaylar

8. dakikada Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Elmander, penaltı noktası önünde topa gelişine vurmak istedi. Meşin yuvarlağın hemen önünde sekmesiyle istediği topu ıskalayan İsveçli oyuncu, takımını mutlak golden etti.

9. dakikada Viudez'in, sağdan ortasına penaltı noktası önünde bulunan Yalçın'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Galatasaray, Elmander ile 1-0 öne geçti. Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırdı. Ceza alanı içinin sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Hamit, yerden ve sert bir vuruş yaptı. Kaleye yönelen topa ayak koyan Elmander, takımını öne geçirdi: 1-0.

22. dakikada Melo'nun pasına hareketlenen Burak, hızla rakip yarı alanı geçerek caza alanına girdi. Bu oyuncunun yerden yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden auta çıktı.

28. dakikada Kasımpaşa, beraberlik golünü buldu. Uche'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Ibricic, ceza alanı içine girdiği anda yaptığı vuruşla Muslera'nın solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Kalan dakikalarda iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ve ilk yarı 1-1'lik skorla sonuçlandı.

50. dakikada Kasımpaşa, Viudez ile öne geçti. Sağ kanattan seri hareketlerle ceza alanına sokulan Viudez'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

60. dakikada Riera'nın sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Elmander'in şutunda top, az farkla auta çıktı.

72. dakikada Uche'nin pasıyla ceza alanı içinde buluşan Özer, son çizgide topu sürerek, geriden gelen Viudez'e aktardı. Müsait durumdaki bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak gol çizgisi üzerinde yerde kalan Adem'in sırtından oyun alanına döndü.

74. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Muslera kalesini erken terk etti. Bunu gören Viudez, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak Semih çizgi üzerinde topu kornere gönderdi.

75. dakikada sol kanattan Özer'in ara pasıyla buluşarak, Muslera ile karşı karşıya kalan Adem'in şutunda top, direk dibinden auta çıktı.

Kalan dakikalarda iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ve mücadele 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bülent Yıldırım, Selçuk Kaya, Asım Yusuf Öz

Kasımpaşa: Isaksson, Abdurrahman Dereli, Barış Başdaş, Yalçın Ayhan, Elyasa, Viudez, Ernst, Sarmov, Özer Hurmacı (Dk. 90 2 Halil Çolak), Ibricic (Dk. 68 Adem Büyük), Uche

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Dany, Riera, Hamit Altıntop (Dk. 46 Aydın Yılmaz), Melo (Dk. 73 Yekta Kurtuluş), Selçuk İnan, Emre Çolak, Elmander (Dk. 65 Umut Bulut), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 18 Elmander (Galatasaray), Dk. 28 Ibricic, Dk. 50 Viudez (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 14 Riera (Galatasaray), Dk. 57 Ibricic, Dk. 66 Elyasa, Dk. 80 Barış Başdaş, Dk. 80 Ernst (Kasımpaşa)