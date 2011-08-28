-Galatasaray, Pendikspor'u 6-1 yendi İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Spor Toto 2. Lig takımlarından Pendikspor ile yaptığı özel maçı 6-1 kazandı. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen hazırlık maçında Pendikspor'u, Felipe Melo, Anıl Dilaver (3), Kutsal (kendi kalesine) ve Bilal Özhan'ın attığı gollerle 6-1 mağlup etti. Pendikspor'un tek golünü Ali kaydetti. Galatasaray'ın karşılaşmaya Aykut Erçetin, Tomas Ujfalusi, Ceyhun Gülselam, Semih Kaya, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Yekta Kurtuluş, Ayhan Akman, Engin Baytar, Anıl Dilaver ve Aydın Yılmaz ilk 11'i ile başladığı, ilk yarıda ayak bileğine darbe alan Aydın Yılmaz'ın yerini Okan Derici'ye bıraktığı bildirildi. Sarı-kırmızılı takımda, karşılaşmanın ikinci yarısında Berkin Kamil Arslan, Sadık, Bilal Özhan, Mert Çetin ve Merthan Caner Öztürk'ün de görev aldığı kaydedildi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.