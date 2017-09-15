Galatasaray, Paşa'yı Gomis'le devirdi

Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in 44 ve 79'uncu dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

İlk 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 13'e yükselterek lider konumunu korudu.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Galatasaray başladı.

'5 Karşılaşmaya Galatasaray hücumu düşünerek başladı. Kasımpaşa da etkili kontralarla sarı-kırmızılıların kalesinde tehlike yaratacak gibi bir görüntü çiziyor. Galatasaray savunması, Kasımpaşa'nın hücumcularına ofsayt taktiğini ilk dakikalarda başarıyla uyguladı.

'7 Mariano'nun müthiş ortasında Tolga Ciğerci kafayı vurdu, topu kaleci Ramazan kontrol etti.

'9 Editörün yorumu: Galatasaray'da milli maçlara verilen aranın ardından hissedilen Rodrigues-Mariano uyumsuzluğu sürüyor. İkili, milli maçlar öncesinde oldukça iyi bir uyum sağlarken, geçen hafta Antalyaspor karşısında ve bu dakikaya kadar Kasımpaşa maçında aynı uyum sahaya yansımadı.

Bafetimbi Gomis'in sırtı dönükken Veysel'in yüzüne gelen topuğu, 29 yaşındaki futbolcunun yerde kalmasına sebep oldu. Veysel'in göz çevresinde bir kanama var.

'12 Veysel'in tedavisi sürüyor. Yüzünde kanama olan futbolcunun formasında da kan lekeleri var. Igor Tudor, yavaş hareket ettiği için Veysel'e tepki gösterdi. Veysel de Hırvat çalıştırıcıya formasındaki kanı gösterdi...

'13 Mariano yine sağ kanattan etkili geldi, sert kestiği ortayı kaleci Ramazan Köse ayaklarıyla uzaklaştırdı.

'17 Editörün yorumu: Galatasaray bu dakikalarda oldukça etkili oynuyor. Kasımpaşa savunması, ceza sahasına gelen topları güvenli bölgelerde uzaklaştırmakta güçlük çekiyor. Konuk ekip, oyun kurmakta da oldukça zorlanıyor. Geriden uzun gönderilen toplardan çoğu ofsayt nedeniyle kaybediliyor.

'18 Kasımpaşa ilk kez Trezeguet'le etkili geldi. Mısırlı futbolcu sağ kanattan topu hızlı bir şekilde sürdü ancak ceza sahasına girdiğinde Galatasaray savunması önüne kapanarak şut çekmesini engelledi.

'24 Gomis'in ceza sahasından yaptığı sert vuruşa Veysel müdahale etti, korner... Belhanda'nın kullandığı kornere Maicon yükseldi ancak vuramadı.

'30 Samuel Eduok, Serdar Aziz'e müdahalesi sonrasında sarı kart gördü.

'32 Editörün yorumu: Kasımpaşa maça biraz daha dahil olmaya başlasa da lacivert-beyazlıların atakları çok cılız. Galatasaray'ın diri duran savunması, Kasımpaşa'nın pas yapmasına veya oyuncuların bireysel yeteneğiyle içeri girmesine izin vermiyor.

'33 Mariano'nun pasında uygun pozisyonda topla buluşan Rodrigues, yine Ramazan'ın üstüne vurdu. Mariano çok iyi oynuyor.

'34 Kasımpaşa'da David Pavelka, Rodrigues'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

'35 Mariano'nun ortasında bu sefer Gomis kaçırdı...

Editörün yorumu: Brezilyalı sağ bekin oldukça etkili pasları ve ortaları, Galatasaray hücumcularınca 'hunharca' harcanıyor. Sarı-kırmızılı gol ayakları, Mariano'yu adeta 'çıldırttı'...

'37 Dakika itibarıyla Galatasaray'ın rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı 16'yken Kasımpaşa'nın yalnızca 1...

'39 Gomis'in ceza sahasında indirdiği topta Belhanda topu kontrol edip vurdu, top direğin yanından az farkla auta gitti.

'41 Ceza sahasına bu sefer kendi girmeyi tercih eden Mariano çok hızlı sokuldu. Köşeye yaptığı vuruşa Ramazan Köse iyi uzandı.

'44 Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golüyle öne geçti. Topu takımına kazandıran Gomis, Belhanda'nın pasında golü attı: 1-0.

'45+1 Sadiku çok sert vurdu. Kaleye doğru adeta 'füze' gibi giden top, çerçeveyi bulsa gol olacaktı ancak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 İkinci yarı, Kasımpaşa'nın santra vuruşuyla başladı. İki takımda da değişiklik bulunmuyor.

'51 Editörün yorumu: İlk yarıda rakibini şuta boğan Galatasaray, ikinci yarıda daha kontrollü oynuyor. Kasımpaşalılar topla ceza sahasına ilerlediğinde Galatasaraylı futbolcular bir anda çoğalıyor ve pozisyon fırsatı vermiyor.

'54 Kasımpaşa'da Eduok yerine Michael Rangel oyuna dahil oldu.

'57 Galatasaray ceza sahasında Kasımpaşa, korner organizasyonu sonrası tehlike yarattı. Kaleyi güzel gören noktada topla buluşan Veysel'in kontrolsüz yaptığı vuruş, farklı şekilde auta gitti.

'63 Az önce oyuna giren Rangel, Muslera'yla birlikte topa yükseldi. Rangel'in Muslera'dan önce davranarak yaptığı kafa vuruşu az farkla auta gitti.

'65 Gomis'in ağlara doğru giden ancak ofsayt nedeniyle kaleye girse dahi gol değeri kazanmayacak olan topu engellemeye çalışan Ben Youssef direğe çarparak sakatlandı. Tunuslu futbolcu, sedyeyle dışarı çıkarıldı.

'67 Kenneth Omeruo, Ben Youssef'in yerine oyuna dahil oldu.

'69 Editörün yorumu: Kasımpaşa'nın ilk 4 haftada etkili oynayan ismi Trezeguet, bu akşam topu ayağından farklı şekilde açıyor. Mısırlı futbolcu neredeyse topu ayağına her aldığında sürerken açıyor ve kontrol edemiyor.

'70 Galatasaray'da Tolga Ciğerci'nin yerine Sofiane Feghouli oyuna dahil oldu.

'73 Kasımpaşa'da Murillo oyundan çıktı, yerine giren futbolcu Mensah.

'76 Veigneau, Galatasaray'ın Feghouli'yle çıkmaya çalıştığı anda Cezayirli futbolcuya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kemal Özdeş ve Ayhan Akman arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, ikilinin yanına giderek tartışmayı sonlandırdı.

'79 Belhanda'nın ortasında ceza sahasında top önünde kalan Gomis, farkı ikiye çıkardı: 2-0.

'82 Galatasaray'da Rodrigues'in yerine Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.

'86 Sinan Gümüş, Galatasaray'ın 4'e tek geldiği pozisyonda topu etkili kullanamadı. Sarı-kırmızılılar, Sinan Gümüş'ün topu iyi kullanması halinde rahat bir gol bulabilirdi.

'88 Galatasaray'da Latovlevici'nin yerine Jason Denayer oyunda. Sarı-kırmızılıların oyuncu değişikliği hakkı doldu.

'89 Editörün yorumu: Sarı-kırmızılı ekip, bu dakikalarda çok adamla geldiği pozisyonları 'laubalice' harcıyor. Galatasaray, Kasımpaşa'nın 'dengesiz' yüklenmeye çalıştığı şu dakikalarda birden çok kez çok kişiyle yüklendi ancak yorgunluk da yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.