'Galatasaray 'parçalı formadan' vazgeçti' iddiası taraftardan tepki aldı

Nike tarafından Galatasaray Kulübü'nün 2014-2015 sezonunda giymesi adına tasarlandığı iddia edilen 3 formanın içinde Galatasaray ile özdeşleşen 'parçalı' formanın bulunmaması sarı kırmızılı taraftarları pek memnun etmedi.

'Parçalıma dokunma' diyerek kampanya başlatan Galatasaray taraftarı, ön çizim ve doğruluğu net olmasa da Nike'a mutlaka 'parçalı' formadan vazgeçmeyecekleri mesajını yolladı.

@defanssaglam

Parçalı forma Metin'dir,parçalı forma Oktay'dır. PARÇALIMA DOKUNMA

@Cisem_inanc

Parçalıma dokunma !

@espionages

Çubuklu forma sarı-lacivert olur, siyah-beyaz olur. Sarı-kırmızı olmaz, olursa Galatasaray olmaz.

@ErhanKeskin7

Galatasaray'ı Metin Oktay gibi sevmemizin simgesidir parçalı forma...

ParçalıRuhumuzdur ParçalıyaDokunma