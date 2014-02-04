T24 LogoT24 Logo
Spor

'Galatasaray 'parçalı formadan' vazgeçti' iddiası taraftardan tepki aldı

Bugün sosyal medyaya düşen Galatasaray'ın önümüzdeki yıl giyeceği iddia edilen formalar, sarı kırmızılı taraftarların beğenisini kazanamadı

04 Şubat 2014 22:59

Nike tarafından Galatasaray Kulübü'nün 2014-2015 sezonunda giymesi adına tasarlandığı iddia edilen 3 formanın içinde Galatasaray ile özdeşleşen 'parçalı' formanın bulunmaması sarı kırmızılı taraftarları pek memnun etmedi. 
'Parçalıma dokunma' diyerek kampanya başlatan Galatasaray taraftarı, ön çizim ve doğruluğu net olmasa da Nike'a mutlaka 'parçalı' formadan vazgeçmeyecekleri mesajını yolladı.
 
@defanssaglam 
Parçalı forma Metin'dir,parçalı forma Oktay'dır. PARÇALIMA DOKUNMA
 
@Cisem_inanc
Parçalıma dokunma !
 
@espionages 
Çubuklu forma sarı-lacivert olur, siyah-beyaz olur. Sarı-kırmızı olmaz, olursa Galatasaray olmaz.
 
@ErhanKeskin7 
Galatasaray'ı Metin Oktay gibi sevmemizin simgesidir parçalı forma...
ParçalıRuhumuzdur ParçalıyaDokunma
 

ETİKETLER

galatasarayformaparçalımetin oktaynikeyeni sezon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24