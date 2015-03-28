Galatasaray, Pana'ya diş geçiremedi: 84-86

THY Avrupa Ligi Top 16 turu E Grubu 12. hafta mücadelesinde Galatasaray Liv Hospital, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına 86-84 mağlup oldu.

Bu sonuçla üst üste 9. yenilgisini alan Galatasaray Liv Hospital, 2 galibiyet ve 10 yenilgiyle grubun son sırasında kaldı. Panathinaikos ise grupta üst üste 2. galibiyetini aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk bölümünde iki takım da pota altından skor üretti. Young ve Erceg'le sayılar bulan Galatasaray Liv Hospital'a Gist ve Batista'yla karşılık veren Panathinaikos, Diamantidis'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu üst üste iki basketle 7. dakikada farkı 9 sayıya kadar (9-18) çıkardı. Periyodun kalan bölümünde sarı-kırmızılıların farkı azaltmasına izin vermeyen Yunan temsilcisi, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Erceg, Carter ve Micov'un sayılarıyla 11-0'lık seri yakalayan Galatasaray Liv Hospital, 13. dakika içinde öne geçti: 27-25. İlerleyen bölümde Mavrokefalidis, Fotsis ve Nelson'ın sayılarıyla yeniden skor üstünlüğünü eline geçiren Panathinaikos, soyunma odasına 40-38 önde girdi.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan taraf olan Panathinaikos, Gist'in üst üste bulduğu iki üç sayılık basketle 23. dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı: (41-51). Bu bölümden sonra rakibine kolay sayı şansı tanımayan Galatasaray Liv Hospital, çeyreğin son dakikasına girilirken Young'ın basketiyle skoru 59-57'ye getirdi ve maçta bir kez daha öne geçti. Panathinaikos, periyodun son dakikası içinde Mavrokefalidis'le bir basket bulurken, üçüncü çeyrek 59-59'luk eşitlikle geçildi.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı sayılarla başlayan son periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle şut atan Panathinaikos, yakaladığı 11-0'lık seriyle 36. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 67-78. Maçın son bölümünde özellikle Young ve Erceg'in sayılarıyla oyuna yeniden ortak olan Galatasaray Liv Hospital, bitime 15 saniye kala Micov'un serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı bir sayıya kadar (83-84) indirdi. Maçın son saniyeleri büyük bir heyecana sahne olurken, arka arkaya yapılan taktik faullerde daha az hata yapan Panathinaikos, sahadan 86-84 galip ayrıldı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Dani Hierrezuelo (İspanya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Damir Javor (Slovenya)

Galatasaray Liv Hospital: Ender Arslan 5, Carter 10, Micov 17, Erceg 19, Young 24, Pocius 7, Kerem Gönlüm 2

Panathinaikos: Giankovits 13, Slaughter, Diamantidis 11, Gist 14, Batista 14, Pappas 4, Lawal 2, Nelson 2, Fotsis 2, Blums 9, Mavrokefalidis 10, Bochoridis 5

1. Periyot: 16-23

Devre: 38-40

3. Periyot: 59-59