Galatasaray Ozan Kabak'ı KAP'a bildirdi

Galatasaray altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Ozan Kabak’ın transferi için Stuttgart'la görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

12 milyon euro'ya anlaştılar

BİP Spor'un haberine göre Galatasaray altyapısından yetişen 18 yaşındaki Ozan Kabak’ı 11 milyon euro + 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Stuttgart’a sattı.

Genç futbolcunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

Öte yandan Yahoo Sport Muhabiri Manu Lonjon'un "Ozan Kabak'ın 12 milyon euro karşılığında Stuttgart'a gitmesi bekleniyor" tweet'i attı.

Galatasaray ve Stuttgart'ın anlaştığı, Ozan Kabak'ın Alman kulübüyle maaş pazarlığı yapacağı da gelen bilgiler arasında.