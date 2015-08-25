Galatasaray'a 'Osmanlı' tokadı: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi.



İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada konuk ekip Osmanlıspor, Torje'nin attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Orkun Aktaş

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Chedjou, Hakan Balta, Telles, Rodriguez (Dk. 58 Melo), Selçuk İnan, Podolski, Sneijder, Umut Bulut, Burak Yılmaz (Dk. 58 Yasin Öztekin)

Osmanlıspor: Ahmet Şahin, Hakan Aslantaş, Numan Çürüksu, Soro, Muhammed Bayır, Umar, Mehmet Güven, Ndiaye, Torje (Dk. 79 Seto), Musa Çağıran (Dk. 70 Erdal Kılıçaslan), Serdar Deliktaş (Dk. 61 Rusescu)

Goller: Dk. 29 Serdar Deliktaş, Dk. 50 Torje (Osmanlıspor), Dk. 41 Selçuk İnan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 35 Serdar Deliktaş (Osmanlıspor), Dk. 90+3 Sneijder (Galatasaray)

Karşılaşmanın önemli dakikaları

3. dakikada sol çaprazda topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Burak, bir oyuncuyu geçip uzak köşeye plase vuruş yaptı. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



13. dakikada ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Ndiaye, dönerek vuruşunu yaptı, top kaleci Muslera'da kaldı.



17. dakikada Podolski'nin ceza alanı dışından çıkardığı sert şutta, kaleci Ahmet topa sahip oldu.



19. dakikada Sabri'nin sağdan ortaladığı topa, kale sahası çizgisi üzerinde Burak'ın kafa vuruşunda, kaleci Ahmet'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.



29. dakikada Osmanlıspor, deplasmanda öne geçti. Musa'nın ara pasıyla ceza alanına giren Serdar, savunmadaki Sabri'den önce bekletmeden vuruşunu yaparak, topu kaleci Muslera'nın sağından filelere gönderdi: 0-1



32. dakikada Podolski'nin ceza alanı yayı gerisinden, yerden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.



41. dakikada Galatasaray Selçuk ile beraberliği yakaladı. Sabri'nin sağdan ortaladığı topa Selçuk'un ön direkte kafa vuruşunda, kaleci Ahmet'in soluna gelen topa müdahalesi yetersiz kalınca, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1



45. dakikada Selçuk'un sağ kanattan kullandığı serbest atışta kale sahası içinde iyi yükselen Burak kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.



Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

50. dakikada Osmanlıspor, maçta ikinci kez öne geçti. Gelişen konuk ekip atağında ceza alanı dışı sol çaprazda topla buluşan Torje, şutunu çekti. Bu oyuncunun orta yapacağı düşüncesiyle kendi sağını boş bırakarak pozisyon hatası yapan kaleci Muslera, müdahale etmeye çalışsa da top filelere gitti: 1-2

67. dakikada Selçuk'un pasıyla topla buluşan Podolski, şık bir vücut çalımıyla ceza alanına girdi. Alman oyuncunun uygun durumda vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

72. dakikada Galatasaray, Podolski ile iki kez gole yaklaştı. Sneijder'in uzun mesafeli ara pasında soldan ceza alanına giren Podolski'nin kaleciyle karşı karşıya yaptığı plase vuruşta Ahmet ayaklarıyla topu kornere çeldi. Sneijder'in soldan kullandığı köşe atışında ise ön direkte kafa vuruşunu yine Podolski yaptı. Bu pozisyonda da kaleci Ahmet direk dibine giden topa iyi uzanarak tehlikeyi önledi.

74. dakikada Sneijder'in ceza alanı içinde uygun durumda yaptığı vuruşta top savunmadaki Soro'dan döndü.

76. dakikada Podolski'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan çıkardığı sert şutta top uzak direğin yanından auta çıktı.

81. dakikada Yasin'in soldan ortasında altıpas önünde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Selçuk, meşin yuvarlağı üstten dışarı attı.

83. dakikada Yasin'in sağdan yerden yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde uygun durumda topla buluşan Selçuk, düzelttikten sonra şutunu çekti ancak etkisiz giden top kaleci Ahmet'te kaldı.

84. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Sneijder, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Sneijder'in ceza alanı yayı gerisinden çektiği şutta top yandan auta gitti.

Mücadele, 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan notlar

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde son yaptıkları Medicana Sivasspor maçının ilk 11'inde bulunan Bilal Kısa, Yasin Öztekin ve Olcan Adın'ı yedeğe çekip, yerlerine Jose Rodriguez, Umut Bulut ve Burak Yılmaz'ı görevlendirdi.

Medicana Sivasspor maçına yedek başlaması tartışma konusu olan ve sonradan oyuna girerek bir de gol bulan Burak Yılmaz, Osmanlıspor maçında ilk 11'e döndü.

Karşılaşmaya, Muslera, Sabri Sarıoğlu, Chedjou, Hakan Balta, Telles, Sneijder, Selçuk İnan, Rodriguez, Umut Bulut, Burak Yılmaz ve Podolski 11'i ile başlayan sarı-kırmızılı ekibin yedeklerinde ise İsmail Çipe, Melo, Bilal Kısa, Yasin Öztekin, Carole, Koray Günter ve Olcan Adın yer aldı.

Melo yedek kulübesinde

Sarı-kırmızılı ekipte, yaz dönemi takımdan ayrılması gündeme gelen ancak daha sonra sözleşme uzatan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Osmanlıspor maçının yedekleri arasında yer aldı.

Galatasaray takımının yeni sezon öncesi hazırlık müsabakaları dahil hiçbir maçında forma giymeyen Melo, Osmanlıspor karşısında şans bulması halinde bu sezon siftah yapmış olacak.

Denayer tribünde

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü ve İstanbul'a davet ettiği Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer, Osmanlıspor maçını Türk Telekom Arena'da izledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin kadrosunda bulunan ve akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 20 yaşındaki oyuncu, maçı tribünden takip etti.

Sneijder'den örnek davranış

İşçi yeleğine Sneijder'in adını ve numarasını yazması nedeniyle sosyal medyada gündem olan Sezgin Doğangüzel isimli taraftar, Hollandalı yıldızın davetlisi olarak Türk Telekom Arena'da maçı izledi.

Sezgin Doğangüzel, Osmanlıspor maçını protokol tribününün hemen altında sahaya yakın bir noktadan takip etti.

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Sneijder, Doğangüzel'in yanına gidip bir forma hediye ederken, hem getirdiği bu formayı hem de üzerinde adı ve numarası yazan işçi yeleğini imzaladı.