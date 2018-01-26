T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Osmanlıspor maçına hazır

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı

26 Ocak 2018 23:55

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmana koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra yediye üç dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılılar, Osmanlıspor maçı öncesi yapılan son antrenmanın ardından karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Galatasaray Süper LigOsmanlısporFlorya Metin Oktay TesisleriFatih TerimDahaAnaSarıkırmızılılar OsmanlısporFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24