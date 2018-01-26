Galatasaray, Osmanlıspor maçına hazır

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmana koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra yediye üç dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılılar, Osmanlıspor maçı öncesi yapılan son antrenmanın ardından karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girdi.

FOTOĞRAFLI