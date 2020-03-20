Galatasaray Onyekuru için masaya oturuyor

Yaz döneminde transferleri kampa yetiştiremeyen Fatih Terim gelecek sezon planlamasına erken başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, devre arasında listesinin ilk sırasına yazdığı ve kadroya dahil ettirdiği Henry Onyekuru’nun yeni sezonda da mutlaka aralarında olmasını istedi.

Bu nedenle Galatasaray, Onyekuru’yu yeniden kiralamak için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.



Dünyayı sarsan yeni tip Koronavirüs tehdidinin ortadan kalmasını bekleyen sarı-kırmızılı yöneticiler, yaz dönemine ilk Onyekuru ile start vermeyi planlıyor.



Sarı-kırmızılılar, Monaco’nun kiralamaya sıcak bakmaması durumunda ise ne yapıp edip bonservisini almaya çalışacak.

22 yaşındaki futbolcu da her fırsatta Galatasaray’da kalmak istediğini söylüyor.