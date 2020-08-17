Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi resmen duyurdu

Galatasaray, son olarak Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki bek oyuncusuna ilk sezon için 1,3 milyon Euro, ikinci sezon için 1 milyon 350 bin Euro, üçüncü sezon için ise 1,4 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

Elabdellaoui, bu sezon Olympiakos ile 28 Yunanistan Ligi, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Yunanistan Kupası olmak üzere toplam 47 resmi müsabakaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Elabdellaoui, Olympiakos ile 2015, 2016, 2017 ve 2020 yıllarında Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

Norveçli futbolcu kariyerinde Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig ve Hull City'de forma giydi. 2012 yılında Manchester City'e transfer olan Elabdellaoui A Takım'da oynamadı.

Norveçli Milli Takımı'nda görev alan başarılı sağ bek, milli takımın diğer alt kategorilerinin hepsinde de görev aldı.