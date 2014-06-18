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Spor

Galatasaray, Olcan Adın’dan vazgeçmiyor

Galatasaray, Beşiktaş'ın 3,5 milyon Euro artı Mustafa Pektemek teklifiyle almaya çalıştığı Olcan Adın için Trabzonspor’a yeni bir teklifte bulundu

18 Haziran 2014 13:14

Roberto Mancini ile yolları ayırınca, transfer çalışmalarını da askıya alan ve yeni hocasını bekleyen Galatasaray, buna karşın yerli transferini bir an önce bitirmenin hesapları içerisinde. Özellikle Olcan Adın konusunda tıkanan görüşmeleri tekrar canlandıran Galatasaray, yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı.

Metin Karabaş’ın Fanatik’te yer alan haberine göre, Sarı-Kırmızılılar Olcan için 4,5 milyon Euro bonservis bedeli artı Salih Dursun'un bonservisini önerdi ve Trabzonspor bu teklifi onayladı.

Eğer Olcan Adın transferi bu şartlar altında gerçekleşirse, tecrübeli kanat oyuncusunun Cim Bom'a maliyeti aslında kâğıt üzerindeki görüntüden daha yüksek olacak. Zira Galatasaray devre arasında Salih Dursun için Kayserispor'a 2 milyon 750 bin Euro ödemişti. 4.5 milyon Euro da Trabzonspor'a verileceği için, kulüp kasasından 7 milyon 250 bin Euro çıkmış olacak. Olcan'a da senelik 2 milyon Euro civarında bir ücret teklif edilmesi bekleniyor.         

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