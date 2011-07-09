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Spor

GALATASARAY OLAĞANÜSTÜ MALİ GENEL KURULU BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

09 Temmuz 2011 13:56

-GALATASARAY OLAĞANÜSTÜ MALİ GENEL KURULU BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Galatasaray Kulübü'nde Ünal Aysal başkanlığında oluşan yeni yönetimin talebi üzerine gerçekleştirilen Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü mali kongrede, genel kurul başkanlığına İrfan Aktar seçilirken, İstiklal Marşı'nın okunup, saygı duruşunda bulunulmasının ardından toplantıya geçildi.  Mali genel kurul toplantısının başlangıcı esnasında katılımcı üye sayısının 333 olduğu duyuruldu. Kongrede, Galatasaray Kulübü'nün borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılması kapsamında Ünal Aysal yönetimi, genel kurul üyelerinden yetki taleplerinde bulunacak.

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