Galatasaray Olağan Divan Kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: \"Kemerburgaz Tesisleri hayırlı olsun\"

\"1 seneden beri salon için çalışıyorum\"

\"Galatasaray tarihinin yaşaması lazım\"

\"Kenetlenmek zorundayız, başka çıkış yok\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Kulübü Aralık ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı, Türk Telekom Stadyumu\'nda açılan Özhan Canaydın Konferans Salonu\'nda yapıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu\'nda açıklamalarda bulunurken, bir süredir yoğun uğraş verdikleri projeler hakkında bilgi verdi:

\"En önemlilerinden birisi Florya\'nın taşınması. Birçok sebebi vardı. Ekonomik olarak değeri çok önemliydi. Kulübe katkı vermek için proje başlatmıştık. Florya Galatasaray\'a dar geliyordu. İki tane nizami sahası vardı. Gelişen futbol ekonomisi çerçevesinde daha uygun bir yere taşınmak zorunluydu. Kemerburgaz\'da 140 dönüm arsa için çalışma içindeydik. Orman içinde altı tane sahası, kapalı salonları, altyapıya hizmet edecek bir kompleks olacak. Bununla ilgili çalışma içindeydik. Arazi Savunma Bakanlığı\'na ait. Hasdal Kışlası\'nda bulunuyor. Dün itibariyle neticelendi. Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı\'ndan izinleri alarak, bunun nihai kararı için Başbakanlık\'a gittik. Dün Başbakan\'la görüştüm. Onun da olurunu aldım. Kemerburgaz Tesisleri hayırlı olsun. Desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı, Başbakan, Savunma ve Maliye Bakanlığı\'na teşekkür ederim. Kemerburgaz yerleşkesinin projesi yapıldı, hazır. Çalışma gerekiyordu. Arazinin üst kullanım hakkını için gerekli izinler alındı. Emlak Konut yapacak.\"

\"1 SENEDEN BERİ SALON İÇİN ÇALIŞIYORUM\"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi alanına yapılacak olan spor salonu ile ilgili konuşan Özbek, \"Ruhsatı daha önceden almıştık. Burada çok önemli husus var. Kapalı spor projesi benim bir projem değil. Stat yapılırken, projenin içinde var. Bu salonun yapılması burayı projelendiren kişilerin yaptığı bir şeydi. 1 seneden beri çalışıyorum. Prosedürler zaman alıyor. Genel kuruldan önce Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bizzat kendisi ruhsatı getirdi\" dedi.

\"GALATASARAY TARİHİNİN YAŞAMASI LAZIM\"

Çok uzun zamandır bir müze yapılması için yoğun uğraş verdiklerini belirten Özbek, \"Daha önce bazı çalışmalar yapılmış. Müzenin stadın içinde modern, dünyadaki eşleriyle yarışabilmesine önem verdik. İnşaatına ve organizasyonu başladı. Ocak ayında açılışını yapacağız. Galatasaray tarihinin yaşaması lazım. Tarihi yaşarken, ekonomisine de katkı verilmesi lazım. Taraftarlar müzede gezmenin yanı sıra stat turu, restoranlarda yemek yeme ve soyunma odalarını gezme şansı bulacak. Bu projede Galatasaray\'ın bütün sevenleri bir araya geldi. Örnek bir çalışma sergilendi. Galatasaray\'a fayda sağlayabilecek herkes katkı verdi. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Özellikle Candan Erçetin\'in büyük desteği var. Galatasaray\'ın etrafında birleşmemiz lazım. Eğer müzede bunu yapabiliyorsak, her yerde bunu yapabilmemiz lazım\" ifadelerini kullandı.

\"KENETLENMEK ZORUNDAYIZ, BAŞKA ÇIKIŞ YOK\"

Başkan Dursun Özbek, son olarak ise Galatasaray Spor Kulübü\'ne ait bütün branşlardaki antrenör ve sporculara destek vermek zorunda olduklarını belirterek, \"Kenetlenmek zorundayız Galatasaraylılar, başka çıkış yok. Galatasaray etrafından oynanan oyunlara birlik olup geçit vermeyelim. Galatasaray armasınız rant ve çıkar için kullanmasın\" diyerek sözlerini noktaladı.

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