Galatasaray öğrenci ve mezunları 1968 imza ile Boğaziçi'ne desteğini açıkladı: Yanınızdayız

Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, mezunları, emektarlarından oluşan 1968 isim "Galatasaraylılar Boğaziçi'nin yanında" başlıklı bir açıklama ile Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve bileşenlerinin yanlarında olduğunu duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve bileşenlerinin Erdoğan'ın kararıyla rektörlüğe atanan Melih Bulu'ya karşı protestosuna bir destek de Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ile mezunları ve emektarlarından geldi. "Galatasaraylılar Boğaziçi'nin yanında" başlığıyla 1968 ismin imzası bulunan açıklamada şöyle denildi:

"Biz aşağıda imzası olan, Galatasaray Lisesi ve Üniversitesinde okumuş, Galatasaray Üniversitesi'nde okuyan, Galatasaray Eğitim kurumlarına emek vermiş ve vermekte olan Galatasaraylılar olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan rektör atanması sonrasında gelişen olayları kaygıyla izliyoruz.

Özerk kurumlar olması gereken üniversitelerin rektörlerinin, dışarıdan atama yoluyla değil, üniversite bileşenlerince seçilerek belirlenmesini, Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin görüşü yok sayılarak yapılan rektörlük atamasının iptal edimesini, üniversitelerde rektörlük için demokratik seçimler yapılmasını,

Bu dayatmaya karşı haklı demokratik tepkilerini gösteren ve gelecekte ülkenin yönetiminde, siyasetinde söz sahibi olacak olan ve anayasal haklarını kullanan gençlere polis şiddetiyle karşılık verilmemesini, tutuklamalarla ya da kovuşturmalarla öğrencilerin geleceklerinin karartılmamasını,

Antidemokratik atama sürecine itiraz eden akademisyenlerin, öğrencilerin medyada ve sosyal medyada açık hedef olarak gösterilmemesini, hedef gösteren kişi ve kurumlar için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.

Galatasaraylılar olarak, Boğaziçili akademisyen, öğrenciler ve tüm bileşenlerinin haklı davalarında yanlarındayız"