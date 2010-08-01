-GALATASARAY OFK BELGRAD'A HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 01.08.2010 - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda OFK Belgrad ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanın 1,5 saat sürdüğü, futbolcuların ise idman boyunca fizik kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan oyunculardan Milan Baros'un koşularına devam ettiği aktarılırken, Lorik Cana'nın antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı duyuruldu. Galatasaray, OFK Belgrad maçı hazırlıklarını yarın sabah basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.