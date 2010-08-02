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Spor

GALATASARAY, OFK BELGRAD MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

02 Ağustos 2010 17:53

-GALATASARAY, OFK BELGRAD MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sırbistan'ın OFK Belgrad takımı ile 5 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların teknik ve taktik çalışmaların ardından çift kale maç yaptıkları bildirildi. Sakatlığı bulunan futbolculardan Baros'un tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde saha ve salonda çalıştığı, Aydın'ın ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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