Galatasaray Odeabank'tan Play-off'a dev adım!

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 84-78’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya Hardy ve Mehmet’in basketleri ile başlayan Galatasaray, skoru 5-2 yaptı. Vasıliauskas ve Eldridge ile üst üste basketler bulan Tranzonspor, periyodun bitimine 3 dakika 4 saniye kala 19-17 öne geçti. Karşılıklı sayılarla geçilen son anlarda Eldridge ile turnukiden sayı bulan bordo-mavililer, periyodu 23-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda Hardy ve Preldzic’in üçlükleri ile başlayan Galatasaray, 6-0 seri yakalayarak 28-25 öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Green ve Heslip’in üçlükleri ile cevap veren Trabzonspor, 29-28 yaparak skor üstünlüğünü ele geçirdi. Son bölümü daha iyi oynayan bordo-mavililer, Green’in önderliğinde devreye 47-44 önde girdi.

Üçüncü periyoda Hendrix ile boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan Galatasaray Odeabank, 48-47 öne geçti. Hardy'nin sayılarına Vasiliauskas ve Obekpa ile karşılık veren Trabzonspor, periyodun bitimine 5 dakika skoru 54-54 yaptı. Obekpa’nın savunma ve hücumdaki iyi oyunuyla bordo-mavililer, periyodu 62-59 üstün tamamladı.

Son periyoda Göksenin’in üst üste bulduğu üçlüklerle giren Galatasaray, 6-0 seri yakaladı ve 65-62 öne geçti. Green ve Harris ile üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketler 68-67 öne geçti. Son dakikalarda Renfroe, Summers ve Göksenin ile hücumda etkin olan Galatasaray, parkeden 84-78’lik skorla galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu Trabzonspor’da 25 sayı ile oynayan Harris olurken, Galatasaray da ise Renfroe 16 sayı ile takımına katkıda verdi. Bu maçla birlikte sar-kırmızılılar, ligdeki 10. galibiyeti elde ederken, bordo-mavililer ise 14. mağlubiyetini aldı.

Galatasaray Odeabank 84-78 Trabzonspor

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Serhat Büker

Galatasaray Odeabank: Hardy 15, Taylor 7, Juskevicius 7, Mehmet Yağmur 4, Hendrix 10, Ege, Renfroe 16, Caner, Summers 7, Preldzic 6, Göksenin Köksal 12

Başantrenör: Oktay Mahmuti

Trabzonspor: Burak, Heslip 25, Vasıliauskas 15, Harris 6, Eldridge 10, Obekpa 6, Green 14, Ozan, Bora

Başantrenör: Ozan Bulkaz

1.periyot: 22-23

Devre: 44-47

3.periyot: 59-62

