Galatasaray Odeabank'ta Christmas ile yollar ayrıldı

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank\'ta Amerikalı pivot oyuncusu Rakeem Christmas ile yollar ayrıldı.

Ayrılığı ilk olarak Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, Demir İnşaat Büyükçekmece maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklarken, daha sonra sarı-kırmızılı kulüpten de resmi açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, \"Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017/2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı pivot Rakeem Christmas ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti\" denildi.