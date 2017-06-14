Galatasaray Odeabank'ta Ataman ile yollar ayrıldı

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman ile yollar ayrıldı.

Ergin Ataman kişisel Tiwitter hesabından yaptığı paylaşımda "Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır" dedi.

Ataman'ın yazdıkları şöyle:

"Bu sabah yapılan görüşmede gerekirse bu sezon hiç ücret almadan da kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can topsakal istenmediğimi belirtti"

Sezon sonunda Galatasaray yönetimi, Ergin Ataman'a "Harcamalarımıza rağmen başarı gelmedi, yeni sezonda küçülmeye gideceğiz ve bütçe düşecek" dedi.

Bu durumu Ataman kabul etti. Ancak, sarı kırmızılı yönetim, Ergin Ataman ile hiç bir görüşme yapmadı yeni sözleşme için teklifte dahi bulunmadı.

Gelişmelerin sonucunda da dün bu ayrılık gerçekleşti.