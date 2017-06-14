T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Odeabank'ta Ataman ile yollar ayrıldı

"Bu sabah yapılan görüşmede gerekirse bu sezon hiç ücret almadan da kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can Topsakal istenmediğimi belirtti"

14 Haziran 2017 13:53

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman ile yollar ayrıldı.

Ergin Ataman kişisel Tiwitter hesabından yaptığı paylaşımda "Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır" dedi.

Ataman'ın yazdıkları şöyle:

 "Bu sabah yapılan görüşmede gerekirse bu sezon hiç ücret almadan da kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can topsakal istenmediğimi belirtti"

Sezon sonunda Galatasaray yönetimi, Ergin Ataman'a "Harcamalarımıza rağmen başarı gelmedi, yeni sezonda küçülmeye gideceğiz ve bütçe düşecek" dedi.

Bu durumu Ataman kabul etti. Ancak, sarı kırmızılı yönetim, Ergin Ataman ile hiç bir görüşme yapmadı yeni sözleşme için teklifte dahi bulunmadı.

Gelişmelerin sonucunda da dün bu ayrılık gerçekleşti.

ETİKETLER

Ergin AtamanGalatasaraybasketbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24