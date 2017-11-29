Galatasaray Odeabank - Yeşilgiresun Belediyespor: 106-84

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8\'inci hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank sahasında Yeşilgiresun Belediyespor\'u 106-84 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 30-23, ilk yarıyı ise 58-40 önde kapattı. 3\'üncü periyotta farkı açmaya devam eden sarı-kırmızılılar, 23-19\'luk çeyrek skoruyla final periyoduna 81-59 önde girdi. Son periyotta da farkı koruyan Galatasaray Odeabank, parkeden 106-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki 4\'üncü galibiyetine uzanırken, Yeşilgiresun Belediyespor 5\'inci mağlubiyetini aldı.